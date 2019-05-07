Cbiz đầy rẫy scandal ngoại tình nhưng vẫn có một mối tình kéo dài gần 30 năm đáng ngưỡng mộ giữa Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà

Sao quốc tế 07/05/2019 14:08

“Chưa một phút giây nào họ thực sự buông tay” chính là câu nói người ta dùng để kể về câu chuyện tình yêu như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của cặp đôi TVB Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà.

Gần 30 năm bên nhau, cùng vượt qua mọi sóng gió, tình yêu của Trương Gia HuyQuan Vịnh Hà luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Sau 10 năm hẹn hò, tháng 12/2003, cặp đôi bí mật kết hôn và sinh con đầu lòng năm 2006. Quan Vịnh Hà từ sau khi làm mẹ chấp nhận trở thành người phụ nữ của gia đình, từ bỏ ánh hào quang sân khấu, một lòng chăm lo cho con, cho chồng.

Cbiz đầy rẫy scandal ngoại tình nhưng vẫn có một mối tình kéo dài gần 30 năm đáng ngưỡng mộ giữa Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà - Ảnh 1
Cả hai bí mật kết hôn sau 10 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Quan Vịnh Hà từng chia sẻ rằng Trương Gia Huy đã có lúc chọn cách nói lời chia tay vì mặc cảm thua kém người yêu, anh sợ rằng không thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng, Trương Gia Huy nào có biết, trái tim của Quan Vịnh Hà chỉ một lòng hướng về anh.

Thậm chí, mẹ của Trương Gia Huy từng nói với Quan Vịnh Hà: “Thằng Huy không đáng để con yêu đâu. Con còn trẻ, hãy nghĩ đến tương lai”. Lúc đó, nữ diễn viên đã khóc trong vòng tay bà và hứa sẽ quên anh. Tuy nhiên, thời điểm đó chị gái Trương Gia Huy bị bệnh nặng, anh phải trở về nhà. Cặp đôi một lần nữa gặp nhau tại bệnh viện khi Quan Vịnh Hà đang chăm sóc cho chị của anh. Nam diễn viên đã ôm lấy Vịnh Hà và nói trong nước mắt: “Tại sao em phải làm như vậy?”. Vịnh Hà chỉ đáp lại: “Vì em yêu anh”.

Cbiz đầy rẫy scandal ngoại tình nhưng vẫn có một mối tình kéo dài gần 30 năm đáng ngưỡng mộ giữa Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà - Ảnh 2
Chính tình yêu chân thành đã giúp họ ở bên nhau - Ảnh: Internet

Sau khi chị gái qua đời, Trương Gia Huy quyết tâm làm lại sự nghiệp dưới sự ủng hộ của Quan Vịnh Hà. Suốt 20 năm cố gắng, cuối cùng Trương Gia Huy cũng đã giành được danh hiệu “Ảnh đế giải Kim Tượng” năm 2009. Đây chính là bước ngoặc lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên.

Cbiz đầy rẫy scandal ngoại tình nhưng vẫn có một mối tình kéo dài gần 30 năm đáng ngưỡng mộ giữa Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà - Ảnh 3
Sẽ chẳng có người phụ nữ nào hy sinh cho Trương Gia Huy đến vậy - Ảnh: Internet

Chia sẻ về thành công này, Trương Gia Huy cho biết lúc anh nản lòng nhất, Vịnh Hà chính là động lực để anh cố gắng. Cô luôn nói rằng: “Từ từ thôi, rồi anh sẽ có tất cả, dù là 1 năm, 10 năm không có phim đóng, Vịnh Hà vẫn lặng lẽ ở bên anh. Năm 2013, nam diễn viên đã có thể mua nhà tặng vợ, giá cát-xê của Trương Gia Huy rất cao, trung bình hơn 40 tỷ đồng cho một bộ phim.

Cbiz đầy rẫy scandal ngoại tình nhưng vẫn có một mối tình kéo dài gần 30 năm đáng ngưỡng mộ giữa Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà - Ảnh 4
Hạnh phúc chỉ đến khi cả hai cùng nhau nỗ lực - Ảnh: Internet

Sau 16 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà vẫn vô cùng hạnh phúc, khiến ai nấy đều phải thầm ghen tỵ.

Nghịch trộm son phấn của mẹ, 2 thiên thần nhà "Chúc Anh Đài" Giả Tịnh Văn gây sốt với gương mặt ngây thơ "vô số tội"

Nghịch trộm son phấn của mẹ, 2 thiên thần nhà "Chúc Anh Đài" Giả Tịnh Văn gây sốt với gương mặt ngây thơ "vô số tội"

Trên Weibo của mình, Giả Tịnh Văn khiến nhiều fan thích thú với hình ảnh 2 cô con gái đáng yêu là Bubu và Ponyo nghịch ngợm đồ trang điểm của mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà cặp đôi hoa ngữ Trương Gia Huy Quan Vịnh Hà

TIN LIÊN QUAN

Nghịch trộm son phấn của mẹ, 2 thiên thần nhà "Chúc Anh Đài" Giả Tịnh Văn gây sốt với gương mặt ngây thơ "vô số tội"

Nghịch trộm son phấn của mẹ, 2 thiên thần nhà "Chúc Anh Đài" Giả Tịnh Văn gây sốt với gương mặt ngây thơ "vô số tội"

Bất ngờ với gia thế khủng của bạn gái Lý Á Bằng: Thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có, khí chất cá tính không thua kém gì Vương Phi

Bất ngờ với gia thế khủng của bạn gái Lý Á Bằng: Thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có, khí chất cá tính không thua kém gì Vương Phi

6 mỹ nhân thuộc hội bạn thân sang chảnh bậc nhất showbiz Thái

6 mỹ nhân thuộc hội bạn thân sang chảnh bậc nhất showbiz Thái

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch khiến nhiều người ngã ngửa, danh xưng ‘nữ thần’ chỉ là báo chí thổi phồng?

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch khiến nhiều người ngã ngửa, danh xưng ‘nữ thần’ chỉ là báo chí thổi phồng?

Họp báo phim Cự Tượng: Dương Mịch đẹp tựa nữ thần, Hoắc Kiến Hoa kém sắc vì tăng cân

Họp báo phim Cự Tượng: Dương Mịch đẹp tựa nữ thần, Hoắc Kiến Hoa kém sắc vì tăng cân

Các địa điểm quay 'Tây du ký 1986' ngày ấy và bây giờ sau 33 năm

Các địa điểm quay 'Tây du ký 1986' ngày ấy và bây giờ sau 33 năm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 59 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới