“Chưa một phút giây nào họ thực sự buông tay” chính là câu nói người ta dùng để kể về câu chuyện tình yêu như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của cặp đôi TVB Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà.

Gần 30 năm bên nhau, cùng vượt qua mọi sóng gió, tình yêu của Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Sau 10 năm hẹn hò, tháng 12/2003, cặp đôi bí mật kết hôn và sinh con đầu lòng năm 2006. Quan Vịnh Hà từ sau khi làm mẹ chấp nhận trở thành người phụ nữ của gia đình, từ bỏ ánh hào quang sân khấu, một lòng chăm lo cho con, cho chồng. Cả hai bí mật kết hôn sau 10 năm hẹn hò - Ảnh: Internet Quan Vịnh Hà từng chia sẻ rằng Trương Gia Huy đã có lúc chọn cách nói lời chia tay vì mặc cảm thua kém người yêu, anh sợ rằng không thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng, Trương Gia Huy nào có biết, trái tim của Quan Vịnh Hà chỉ một lòng hướng về anh.

Thậm chí, mẹ của Trương Gia Huy từng nói với Quan Vịnh Hà: “Thằng Huy không đáng để con yêu đâu. Con còn trẻ, hãy nghĩ đến tương lai”. Lúc đó, nữ diễn viên đã khóc trong vòng tay bà và hứa sẽ quên anh. Tuy nhiên, thời điểm đó chị gái Trương Gia Huy bị bệnh nặng, anh phải trở về nhà. Cặp đôi một lần nữa gặp nhau tại bệnh viện khi Quan Vịnh Hà đang chăm sóc cho chị của anh. Nam diễn viên đã ôm lấy Vịnh Hà và nói trong nước mắt: “Tại sao em phải làm như vậy?”. Vịnh Hà chỉ đáp lại: “Vì em yêu anh”. Chính tình yêu chân thành đã giúp họ ở bên nhau - Ảnh: Internet Sau khi chị gái qua đời, Trương Gia Huy quyết tâm làm lại sự nghiệp dưới sự ủng hộ của Quan Vịnh Hà. Suốt 20 năm cố gắng, cuối cùng Trương Gia Huy cũng đã giành được danh hiệu “Ảnh đế giải Kim Tượng” năm 2009. Đây chính là bước ngoặc lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên.

Sẽ chẳng có người phụ nữ nào hy sinh cho Trương Gia Huy đến vậy - Ảnh: Internet Chia sẻ về thành công này, Trương Gia Huy cho biết lúc anh nản lòng nhất, Vịnh Hà chính là động lực để anh cố gắng. Cô luôn nói rằng: “Từ từ thôi, rồi anh sẽ có tất cả”, dù là 1 năm, 10 năm không có phim đóng, Vịnh Hà vẫn lặng lẽ ở bên anh. Năm 2013, nam diễn viên đã có thể mua nhà tặng vợ, giá cát-xê của Trương Gia Huy rất cao, trung bình hơn 40 tỷ đồng cho một bộ phim. Hạnh phúc chỉ đến khi cả hai cùng nhau nỗ lực - Ảnh: Internet Sau 16 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà vẫn vô cùng hạnh phúc, khiến ai nấy đều phải thầm ghen tỵ.

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