Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn

Sao quốc tế 05/05/2022 20:49

Khi hay tin em trai tử nạn, nữ diễn viên hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà đã suy sụp, bần thần và kiệt quệ khiến nhiều người lo lắng cho sức khoẻ của cô.

Gần 1 tháng em trai qua đời, mới đây Quan Vịnh Hà đã lần đầu xuất hiện tại nơi công cộng. Theo đó, vào ngày 4-5, phóng viên bắt gặp Quan Vịnh Hà xuất hiện tại một tòa nhà ở Kwun Tong. Nữ diễn viên trông gầy đi rất nhiều, khuôn mặt phờ phạc, kiệt quệ về thể chất và tinh thần.

Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn - Ảnh 1
Quan Vịnh Hà xuất hiện hôm 4/5. Ảnh: ON

Theo Sinchew, tòa nhà ở Kwun Tong là nơi ở của người em quá cố của nữ diễn viên. Khi Quan Vịnh Hà phát hiện có phóng viên, cô vội vã lên xe trở về căn hộ của mình.

Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn - Ảnh 2
Quan Vịnh Hà lên xe trở về nhà. Ảnh: ON

Theo thông tin từ ​​ truyền thông Hong Kong, tháng trước, khi đi bộ ở khu Shatin, em trai của Quan Vịnh Hà bị ngã xuống sườn đồi cao 30m, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Khi biết tin dữ, nữ diễn viên ngã quỵ, khóc rất nhiều trong suốt nhiều ngày. Thậm chí, Quan Vịnh Hà  không thể chấp nhận được sự mất mát quá lớn này.

Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn của em trai diễn viên Quan Vịnh Hà. Ảnh: HK01

Vào thời điểm đó, Trương Gia Huy - chồng cô - đang ở Đại lục đóng phim nên không có thể ở bên cạnh bà xã kịp lúc. Nhưng, không lâu sau đó, Trương Gia Huy đã nhanh chóng quay trở về Hong Kong để bên cạnh chia sẻ, an ủi cùng vợ vượt qua nỗi đau mất người thân. Rất nhiều khán giả cũng đã gửi lời chia buồn đối với cựu hoa đán TVB đồng thời mong nữ diễn viên giữ sức khỏe, sớm vực dậy tinh thần của mình và thoát khỏi nỗi mất mát lớn này.

Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn - Ảnh 4
Quan Vịnh Hà và chồng - diễn viên Trương Gia Huy. Ảnh: ON

Quan Vịnh Hà là gương mặt quen thuộc đối với những fans cứng của phim TVB. Những năm đầu trên màn ảnh, cô cũng cống hiến quá nhiều vai diễn kinh điển và được giới ngoài yêu mến.

Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn - Ảnh 5
Vai diễn Thăng Bình Công Chúa của Quan Vinh Hà. (Ảnh: Tư liệu phim)

Quan Vịnh Hà được biết đến với Thăng Bình Công Chúa, Lực lượng phản ứng, Tam thế duyên, Điềm mật phong bạo... Những năm gần đây, cô không đóng phim, chủ yếu ở nhà chăm sóc con gái cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Còn chồng cô - Trương Gia Huy phát triển trong showbiz với vai trò diễn viên, nhà sản xuất... Anh nổi tiếng với Hắc xã hội, Lưu vong, Võ đài tranh đấu, Sứ mệnh nội gián, Tảo độc... 

Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn - Ảnh 6
Vợ chồng Quan Vịnh Hà - Trương Quang Huy. (Ảnh: internet)

Quan Vịnh Hà - Trương Gia Huy là cặp đôi vàng của Hong Kong, cả hai sống hạnh phúc, chung thủy suốt nhiều năm. Hai người hẹn hò từ 1993. Năm 2003, qua nhiều sóng gió, hợp tan, họ bí mật đăng ký kết hôn tại Úc. Ba năm sau, Quan Vịnh Hà sinh bé gái đầu lòng, đồng thời rút lui khỏi làng giải trí để dành toàn thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình và là hậu phương cho ông xã phát triển sự nghiệp.

Từ khóa:   sao hoa ngữ sao TVB quan vịnh hà trương quang huy sao châu Á

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