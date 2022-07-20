Sau 6 tuần nghỉ ngơi để điều trị hội chứng Ramsay Hunt, nam ca sĩ Justin Bieber sẽ trở lại sân khấu biểu diễn tại lễ hội mùa hè Lucca, Italy.

Ngày 19/7, Daily Mail đưa tin nam ca sĩ Justin Bieber đang khởi động lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Justice sau 6 tuần nghỉ ngơi để điều trị hội chứng Ramsay Hunt.

Chuyến lưu diễn đầu tiên sau thời gian dài điều trị bệnh của ngôi sao 28 tuổi dự kiến diễn ra vào ngày 31/7 tại Piazza Napoleon, Tuscany, Ý. Màn trình diễn thuộc khuôn khổ lễ hội mùa hè Lucca.

Được biết, chuyến lưu diễn Justice chính thức bắt đầu từ tháng 2, nhưng đến tháng 6 nam ngôi sao đình đám Justin Bieber thông báo hoãn một số buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ vì "bị ốm".

Justin Bieber mắc phải hội chứng Ramsay Hunt, một căn bệnh do một loại virus hiếm gặp gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh trên mặt và có thể làm liệt cơ mặt. Ảnh: Internet

Nói về căn bệnh của mình, Bieber đã ghi lại đoạn video và đăng trên Instagram vào ngày 10/6, nam ca sĩ giải thích và chứng minh anh đang mắc phải hội chứng Ramsay Hunt, một căn bệnh do một loại virus hiếm gặp gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh trên mặt và có thể làm liệt cơ mặt.

“Như các bạn có thể thấy, con mắt này không hề chớp. Tôi không thể mỉm cười trên phần này của khuôn mặt mình. Lỗ mũi này không động đậy. Do đó phía này của khuôn mặt tôi bị liệt hoàn toàn”, nam ngôi sao Bieber chia sẻ

Ngày 17/7, nam ca sĩ Usher chia sẻ với Extra rằng: “Justin Bieber đang rất ổn. Tôi gặp cậu ấy trong kỳ nghỉ ở Idaho, và chúng tôi đã sắp xếp thời gian để đi chơi cùng nhau. Tôi nghĩ dù cậu ấy đang trải qua bất cứ điều gì, cậu ấy vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và gia đình mình, điều đó thật tuyệt vời".

Nam ca sĩ Justin Bieber sẽ khởi động lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Justice Ảnh: Internet

Theo dự kiến, sau khi hoàn thành màn biểu diễn tại Italy, Justin Bieber dự kiến tiếp tục chuyến lưu diễn tại châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và Australia.

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