Tạo hình của Lee Jong Suk trong phim “Big Mouth”, 'đi tù' nhưng vẫn đẹp trai đến u mê

Sau khi trailer tiếp theo của phim”Big Mouth” được tung ra, những hình ảnh của Lee Jong Suk tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ netizen.

Big Mouth là phim đánh dấu màn trở lại truyền hình của Lee Jong Suk sau 3 năm. Trong phim, nam diễn viên đóng cặp với YoonA (SNSD), cặp đôi này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả sau khi trailer tiếp theo của phim được tung ra. Ảnh minh họa: Internet Không chỉ nội dung đặc sắc, kịch bản hấp dẫn đến từng phút giây, ngoại hình đẹp như tranh của dàn diễn viên chính cũng là một trong những thứ thu hút khán giả. Những hình ảnh đầu tiên của phim đã chính thức được nhà đài tung ra khiến cư dân mạng điêu đứng và không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp chuẩn nữ thần của nữ chính Yoona và vẻ lãng tử, điển trai đến u mê của "anh chồng" Lee Jong Suk.

Ảnh minh họa: Internet Khác hẳn với nét rạng rỡ, tinh khôi trong bộ vest lịch lãm ở phần đầu trailer phim được đăng tải, những hình ảnh mới đây của Lee Jong Suk đã đem đến cho người xem một cảm giác nhuốm màu u ám và có đôi phần ghê sợ. Ảnh minh họa: Internet Theo đó, Lee Jong Suk vào vai Park Chang Ho - một luật sư hạng ba, vì phụ trách một vụ án giết người và trải qua biến cố bất ngờ, cuộc sống của Park Chang Ho thay đổi hoàn toàn. Anh bỗng trở thành một thiên tài lừa đảo mang danh Big Mouse.

Ảnh minh họa: Internet Trong quá trình điều tra, anh đã phát hiện ra âm mưu của các thế lực quyền thế. Để bảo vệ bản thân và gia đình mình, anh đã bắt đầu lên kế hoạch để vạch trần âm mưu và dục vọng đen tối đó. Ảnh minh họa: Internet Trên poster Big Mouth mới nhất, Lee Jong Suk xuất hiện trong trạng thái tơi tả, bị thương đầy mặt và ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng cay đắng khi đứng giữa nhà tù lạnh lẽo. Ở hình ảnh khác, nhân vật Park Chang Ho của mỹ nam 8X lộ rõ vẻ cứng rắn và quyết tâm, hứa hẹn không chùn bước trước các thế lực tăm tối. Về phần nữ chính, người đẹp YoonA đảm nhận vai Go Mi Ho - một y tá đảm đang, tháo vát và là vợ của Park Chang Ho. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác của Lee Jong Suk và YoonA lần này. Ảnh minh họa: Internet Bộ phim Big Mouth do YoonA và Lee Jong Suk thủ vai chính dự kiến ra mắt từ ngày 29/7, và phát sóng vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần trên đài MBC.

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