Showbiz đóng băng, vợ chồng Huỳnh Thánh Y 'đạp đổ hình tượng' livestream bán đồ lót

Vì là những nghệ sĩ có tên tuổi trong làng giải trí nên việc nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y và đạo diễn Dương Tử bán đồ lót khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Sohu đưa tin, từ những ngày giữa tháng 6, Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đã bắt đầu livestream bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Vì hai vợ chồng đều là những nghệ sĩ có "máu mặt" trong showbiz nên việc cặp đôi bán hàng online thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng.

Huỳnh Thánh Y và Dương Tử livestream bán đồ lót - Ảnh: Internet

Trong các buổi livestream, vợ chồng Huỳnh Thánh Y đều cosplay thành các nhân vật trong phim cổ trang, đặc biệt nữ diễn viên thường xuyên tái hiện nhân vật của mình trong bộ phim Thất Tiên Nữ. Trong khi đạo diễn họ Dương chào hỏi khách hàng thì các "nàng tiên" khác ra sức giới thiệu các mẫu mã mới.

Kể từ khi bắt đầu livestream bán hàng đến này, hai ngôi sao đã thu về hơn 20 triệu NDT tiền hoa hồng - Ảnh: Internet

Chỉ sau một buổi livestream, vợ chồng Huỳnh Thánh Y đã bán được hơn 5,58 triệu NDT tiền hàng và nhận lại 20% hoa hồng sản phẩm, tức là hơn 1 triệu NDT (gần 3,5 tỷ đồng). Kể từ khi bắt đầu livestream bán hàng đến này, hai ngôi sao đã thu về hơn 20 triệu NDT tiền hoa hồng, tương ứng với việc đã bán được hơn 100 triệu NDT tiền hàng.

Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Thánh Y - Ảnh: Internet

Trước khi cùng vợ livestream bán hàng, Dương Tử vốn giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Cự lực Trung Quốc, Chủ tịch Công ty TNHH Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc Cự lực. Những năm gần đây, dịch bệnh khiến các công ty giải trí và đoàn làm phim phải tạm dừng hoạt động, nhiều nghệ sĩ cũng chuyển nghề để mưu sinh nên việc vợ chồng Huỳnh Thánh Y bán hàng online là điều dễ hiểu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/showbiz-dong-bang-vo-chong-huynh-thanh-y-dap-do-hinh-tuong-livestream-ban-do-lot-483602.html