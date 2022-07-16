Hậu tuyên bố không kết hôn, Lý Băng Băng bắt gặp đang chăm chút cho 'người thừa kế' tương lai

Sao quốc tế 16/07/2022 20:30

Ở tuổi 49, Lý Băng Băng tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn và dự định để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và cháu trai.

Là quý cô độc thân hoàng kim của showbiz Hoa ngữ, chuyện tình cảm của Lý Băng Băng luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng châu Á.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, nữ tuyên bố tuyên bố không có ý định kết hôn. Cô cũng cho biết đã quyết định để lại toàn bộ tài sản tích góp hơn 20 năm qua cho hai cháu ruột, con của em gái Lý Tuyết. 

Hậu tuyên bố không kết hôn, Lý Băng Băng bắt gặp đang chăm chút cho 'người thừa kế' tương lai - Ảnh 1
Hậu tuyên bố không kết hôn, Lý Băng Băng bắt gặp đang chăm chút cho 'người thừa kế' tương lai - Ảnh 2

Mới đây, những người hâm mộ Lý Băng Băng thường xuyên thấy cô chia sẻ những bức ảnh thân viết với cháu trai và cháu gái cô trên Weibo, qua đấy cũng thấy được tình yêu với trẻ nhỏ và sự vui tính của nữ diễn viên.

Lý Băng Băng và chị gái cùng cháu trai đến tổ hợp Sanlitun, Bắc Kinh vui chơi và ăn uống. Trong lúc xếp hàng chờ vào nhà hàng, cô và cháu trò chuyện rôm rả. Ngôi sao họ Lý không chỉ giúp cháu xách túi, cầm điện thoại di động mà còn lau mồ hôi, chăm sóc cháu như bảo mẫu, thậm chí không rời mắt khỏi đứa trẻ. Nhiều khán giả bình luận bông đùa: "Đây đích thị là vệ sĩ tận tâm nhất của người thừa kế triệu USD".

Hậu tuyên bố không kết hôn, Lý Băng Băng bắt gặp đang chăm chút cho 'người thừa kế' tương lai - Ảnh 3

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lý Băng Băng - hiện vẫn độc thân, tuyên bố rằng cô có thể sẽ không bao giờ kết hôn và cũng tiết lộ rằng cô có ý định để lại tất cả tài sản của mình - được cho là trị giá khoảng 80 triệu USD - cho cháu gái và cháu trai.

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