Loạt ảnh Thành Long uống rượu cùng với Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng trong quá khứ 'bị đào lại'

Sao quốc tế 15/07/2022 21:41

Mới đây, cư dân mạng "đào lại" những bức ảnh khi Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng cùng ăn tối với Thành Long trong quá khứ.

Trong quá khứ, hai nữ diễn viên "song Băng" là Phạm Băng BăngLý Băng Băng đều có địa vị rất cao trong làng giải trí. Cả hai từng ở cùng một công ty, tuy rằng ngoại hình và khí chất của hai người vẫn rất khác nhau nhưng vì cái tên và chiều cao tương đương nên người thường dễ nhầm lẫn giữa hai người trong những ngày đầu.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" loạt hình ảnh hai người cùng ăn tối với Thành Long trong quá khứ. Từ bộ ảnh này, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người họ trông rất tốt khi ăn cùng một bàn.

Loạt ảnh Thành Long uống rượu cùng với Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng trong quá khứ 'bị đào lại' - Ảnh 1Loạt ảnh Thành Long uống rượu cùng với Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng trong quá khứ 'bị đào lại' - Ảnh 2Loạt ảnh Thành Long uống rượu cùng với Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng trong quá khứ 'bị đào lại' - Ảnh 3

Phong cách của hai người ngày đó rất khác nhau, Phạm Băng Băng ăn mặc táo bạo hơn, cô mặc một chiếc váy màu xanh cúp ngực, tôn lên vóc dáng thời thượng một cách hoàn hảo, và làn da trắng như sữa của cô thật sự rất đáng ghen tị.

Mặc khác, Lý Băng Băng trông tiết chế hơn nhưng cũng không hề kém cạnh, cô chọn một chiếc váy lệch vai màu đỏ tươi, trông rất thời trang. Khi cả ba đi ăn cùng nhau cũng có sự giao lưu thân thiết, "Đại ca" Thành Long ngồi bên cạnh hai người đẹp và cười nói vui vẻ.

Loạt ảnh Thành Long uống rượu cùng với Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng trong quá khứ 'bị đào lại' - Ảnh 4

Hiện tại, Phạm Băng Băng cũng đã có một vị thế nhất định tại Trung Quốc, tuy sự nghiệp bị tổn hại nghiêm trọng do "trốn thuế" trước đó nhưng sự chú ý của cô vẫn tương đối cao. 

Sự nghiệp thành công rạng rỡ, nhưng đường tình duyên của Lý Băng Băng lại không mấy suôn sẻ. Cho tới thời điểm bây giờ, minh tinh kỳ cựu vẫn lẻ bóng, tất bật với công việc. Cách đây không lâu, cô gây chú ý khi khẳng định chẳng có kế hoạch kết hôn cũng như không sinh con. Đặc biệt, Lý Băng Băng chia sẻ rằng sẽ để toàn bộ tài sản cho hai cháu ruột của mình.

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