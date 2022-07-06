Phạm Băng Băng bị bắt gặp khi đưa bạn trai đại gia về ra mắt người nhà

Gần đây, Phạm Băng Băng để lộ ngón áp út có chiếc nhẫn kim cương, khiến nhiều người nghi vấn đây là nhẫn cầu hôn.

Gần đây, tin tức Phạm Băng Băng và doanh nhân Quách Nham Phong có những khoảnh khắc thân mật, dấy lên tin về bạn trai mới của nữ diễn viên. Cụ thể, vào sáng ngày 5/7 vừa qua, cư dân mạng tiếp tục xôn xao trước chia sẻ video cho thấy ​​Phạm Băng Băng và bạn trai gặp mặt bố mẹ cô, cùng với mẹ của Phạm Băng Băng là Trương Truyền Mỹ và em trai Phạm Thành Thành. Trong đoạn video được đăng tải, Phạm Băng Băng và mọi người lái xe đến bãi đậu xe gần một công viên vào cùng ngày, sau khi xuống xe, cả ba người đã lấy ra những chiếc túi lớn nhỏ từ trong cốp xe, giống như một số sản phẩm địa phương và quần áo mới mua. Phạm Băng Băng đi sau Phạm Thừa Thừa một đoạn, cùng nói chuyện với mẹ.

Sau khi ba mẹ con mang theo đồ vào khách sạn, họ đi thẳng đến khu vực tầng 2, bạn trai của Phạm Băng Băng đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc và đợi ở đây. Có thể thấy đây là dịp gặp gỡ trưởng bối của gia đình Phạm Băng Băng. Đến khoảng 8h30 tối, mọi người bước ra khỏi cửa nhà hàng sau khi uống rượu và ăn uống, không khí rất hòa hợp, mẹ của Phạm Băng Băng tỏ ra rất hài lòng với cậu con rể tương lai, nhưng Phạm Thừa Thừa lại có vẻ chưa quen, tựa như không có đề tài nào để nói chuyện.

Sau khi chào tạm biệt, Phạm Thừa Thừa theo mẹ trên chiếc xe màu đen rời đi trước, còn Phạm Băng Băng và bạn trai tiếp tục tận hưởng thế giới lãng mạn của cả hai, ngọt ngào như mối tình đầu. Sau khi mối quan hệ mới của Phạm Băng Băng bị phanh phui, nhiều cư dân mạng cho rằng "rể mới" nhìn quá bình thường, lại từng thất bại trong hôn nhân và có con trai riêng. Nhưng trên thực tế, Quách Nham Phong và bạn gái Phạm Băng Băng bằng tuổi, đều sinh năm 1981 và có sự nghiệp thành công, thông tin có con riêng sau đó cũng được Quách Nham Phong phủ nhận.

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