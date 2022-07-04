Giữa hàng ngàn phương pháp giảm cân, duy trì vóc dáng, phương pháp của Phạm Băng Băng phần nào khiến người nghe ‘hơi rén’, bởi lẽ, việc không ăn gì, chỉ uống nước để giảm cân có nguy cơ ảnh hưởng đến dạ dày. Cho dù là phương pháp có hiệu quả tức thời, chúng cũng cảnh báo đến hội chị em, tránh áp dụng lâu dài hoặc cân nhắc với thể trạng ở mức độ hợp lý nhất.

Vào thời gian mới đây, Phạm Băng Băng đã chia sẻ lên trang cá nhân phương pháp giảm cân có tên gọi là Bigu. Phương pháp này được chỉ ra sẽ không ăn gì ngoài việc uống nước chanh tươi và nước táo đỏ. Phương pháp này có hiệu quả giúp người đẹp giảm đến 6kg/tuần và hào hứng khoe trên mạng xã hội.

Vào ngày thứ nhất, Phạm Băng Băng áp dụng phương pháp này với nước lọc + chanh tươi+ giấm táo pha loãng, cô áp dụng thêm việc đi bộ 5km trong phòng tập.

Trên một trang tin HK01, Bigu là phương pháp giữ sức khỏe có nguồn gốc lâu đời. Ở đó, người áp dụng chỉ được dùng nước, hoàn toàn không được ăn gì, kể cả ngũ cốc hay các loại hạt. Cụ thể, đây là một phương pháp có tác dụng tập trung vào việc điều hòa khí trong cơ thể, góp phần giải độc, thanh lọc tận bên trong và được áp dụng trong thời gian ngắn.

Ngày thứ hai, cô cũng áp dụng tương tự.

Sang ngày thứ 3, Phạm Băng Băng đã giảm cân thần tốc 3,6kg. Ảnh: Internet

Đến ngày thứ ba, người đẹp phim Hoàn Châu Cách Cách tiếp tục dùng nước chanh tươi, uống ít bột protein, còn lại toàn là nước lọc. Trong 3 ngày này, Phạm Băng Băng chia sẻ đã giảm được ít nhất 3,6kg, đồng thời có làn da mịn màng hơn nhờ kiêng đường và chất béo. Ngay sau ngày này, gương mặt cô đã gầy và nhỏ hơn rất nhiều, tuy nhiên, qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy cô trở nên hốc hác, kém sức sống hơn hẳn. Phạm Băng Băng chia sẻ cảm nhận bản thân: "Tôi hơi bị đói vào đêm khuya nhưng mọi thứ ổn vào hôm sau. Tôi thấy mặt mình nhỏ lại và gầy hơn nhiều".

Phạm Băng Băng giảm cân đến 6kg/tuần. Ảnh: Internet

Trong 4 ngày tiếp theo, Phạm Băng Băng tiếp tục áp dụng các cách trên, cô giảm đến 6kg. Tuy nhiên, kết quả này gây nhiều tranh cãi. Nhiều người lo sợ cách thức giảm cân này có hậu quả về sau. Họ cho rằng, hiệu quả có thể nhất thời nhưng ảnh hưởng là mãi mãi, rất có thể phương pháp sẽ khiến cơ thể không muốn ăn uống, dẫn đến suy nhược và kéo theo hàng loạt bệnh tật. Thực tế có rất nhiều minh chứng từ những người giảm cân áp dụng quá đà, họ bị ảnh hưởng đến dạ dày, tim, phổi và cả xương. Những phương pháp giảm cân khắc nghiệt luôn cần được áp dụng có cần nhắc và đặc biệt cần có sự hướng dẫn từ bác sĩ.

Phạm Băng Băng sau giảm cân có gương mặt gầy đi và già dặn hơn. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên có ý định thử phương pháp trong vòng 10 ngày. Cô cho hay, đây là phương pháp giảm cân phù hợp với cô, bản thân cô cần giảm cân để có kết quả tức thời trong công việc sắp tới, do đó, CĐM cần cân nhắc tránh học theo.

Thực chất, phương pháp giảm cân của Phạm Băng Băng cũng từng được một người đẹp showbiz Việt áp dụng đó chính là Thanh Hằng. Thanh Hằng từng chỉ sử dụng nước để áp dụng giảm cân, điều đó mang lại hiệu quả nhưng trên hết vẫn cần cẩn trọng. Một số phương pháp giảm cân khác giúp cơ thể thon gọn từng được sao Việt áp dụng như:

- Nhịn ăn gián đoạn 16:8 hay còn gọi là nhịn ăn không liên tục 16:8. Đây là phương pháp giảm cân bằng cách hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống có chứa calo trong 8 giờ/ngày và kiêng ăn trong 16 giờ còn lại. Phương pháp này giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường chức năng não bộ và tăng tuổi thọ. Thậm chí còn giảm bệnh tật và cải thiện sức khỏe. Người đẹp Tóc Tiên đã từng áp dụng phương pháp này.

Một số phương pháp giảm cân sao Việt. Ảnh: Internet.

- Low Carb, một chế độ ăn khoa học, cắt giảm đường và tinh bột, tập trung chủ yếu ăn đạm và chất béo (có trong các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng sữa...). Ưu tiên sử dụng các phẩm tươi như thịt tươi, cá tươi… Phương pháp này được Á hậu 2 Thủy Tiên áp dụng giúp cô giảm từ 90kg xuống còn 67kg. Buổi sáng, Thủy Tiên sẽ ăn khoai lang cùng một ly cafe sữa không đường và trái cây. Buổi trưa, Thủy Tiên sẽ ăn rau trộn, bổ sung đạm và protein. Bữa tối cô sẽ ăn bưởi, cam và các loại ngũ cốc trước khi đi ngủ.

- GM hay còn gọi là General Motor Diet, chế độ giảm cân cấp tốc trong thời gian ngắn giúp giảm lượng mỡ thừa và thải độc cơ thể. Phương pháp này từng được Nhã Phương, bà xã Trường Giang áp dụng. Thực đơn trong một tuần được kể ra:

Ngày thứ nhất: Chỉ ăn trái cây, trừ chuối

Ngày thứ hai: Chỉ ăn rau củ. Sử dụng các loại rau như bông cải xanh, bắp cải, dưa chuột, cà rốt và đậu vì đây là những loại rau dễ tiêu hóa và bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Ngày thứ ba: Chỉ ăn rau củ + hoa quả, trừ chuối và khoai tây.

Ngày thứ tư: 8 quả chuối + 3 ly sữa không đường. Việc bổ sung chuối và sữa giúp bù đắp lượng kali và natri thiếu hụt ở 3 ngày trước đó, do đó cơ thể vẫn được bổ sung đầy đủ các chất cần thiết trong thời gian áp dụng chế độ này.

Một số món ăn trong thực đơn giảm cân. Ảnh: Internet

Ngày thứ năm: 1 chén cơm + 6 quả cà chua.

Ngày thứ sáu: 2 chén cơm + rau xanh.

Ngày thứ bảy: 1 chén cơm + rau xanh + nước ép trái cây.

Ngoài việc áp dụng chế độ nghiêm túc, cô còn kết hợp tập luyện và bổ sung nhiều nước cho cơ thể để có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và đốt mỡ thừa nhanh hơn.