Để lại khối tài sản khổng lồ cho cháu trai, Lý Băng Băng ở tuổi 49 quyết định cả đời không kết hôn

Sao quốc tế 19/05/2022 17:19

Mới đây, Lý Băng Băng đã tuyên bố cả đời sẽ không kết hôn không sinh con, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho hai người con của chị gái và cũng chính là cháu trai của cô.

Nhắc đến Lý Băng Băng chắc hẳn mọi người vẫn nhớ đến vai diễn Sở Sở của cô trong “Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên” sau vai diễn này, độ nổi tiếng của Lý Băng Băng trong làng giải trí tăng lên nhanh chóng, sau đó anh tham gia rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình trong năm 2009, cô đoạt giải Kim Mã sau bộ phim “Phong Thanh”.

Để lại khối tài sản khổng lồ cho cháu trai, Lý Băng Băng ở tuổi 49 quyết định cả đời không kết hôn - Ảnh 1

Điều đáng kinh ngạc nhất là Lý Băng Băng đã đi qua gần hơn nửa đời người nhưng dung mạo và vóc dáng vẫn luôn giữ được trạng thái hoàn mỹ như thuở thiếu nữ, không những không thấy một chút nếp nhăn trên gương mặt mà còn cả vóc dáng chuẩn của cô. Mỗi lần xuất hiện, cô ấy đều thập phần tuyệt sắc. Mà tồn tại một nữ thần như vậy, nhưng Lý Băng Băng chưa bao giờ kết hôn cũng như cũng không sinh con.

Để lại khối tài sản khổng lồ cho cháu trai, Lý Băng Băng ở tuổi 49 quyết định cả đời không kết hôn - Ảnh 2

Dù chưa kết hôn hay sinh con, nhưng trên những động thái chia sẻ của Lý Băng Băng thường thấy sự xuất hiện hai nhóc tỳ bên cạnh Lý Băng Băng. Hai cậu nhóc này cũng chính là con trai của chí gái của cô tên là Lý Tuyết.

Có thể nói tình thương yêu của Lý Băng Băng dành cho hai cháu trai của mình là điều ai cũng có thể thấy rõ, trong những bức ảnh đời thường mà cô chia sẻ, ngay cả sinh nhật Lý Băng Băng cũng có sự xuất hiện của hai nhóc tỳ này.

Để lại khối tài sản khổng lồ cho cháu trai, Lý Băng Băng ở tuổi 49 quyết định cả đời không kết hôn - Ảnh 3

Cách đây vài ngày, Lý Băng Băng đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô sẽ để lại di sản cho hai đứa cháu trai đáng yêu này trong tương lai. Tuy số tiền cụ thể của khoản thừa kế này chưa được công bố nhưng có tin đồn cho rằng tài sản của Lý Băng Băng ít nhất là 1 tỷ nhân dân tệ tương đương với hàng ngàn tỷ đồng.

Số tài sản kếch xù như vậy lại được trao lại cho hai người cháu trai, điều đó cho thấy Lý Băng Băng thật sự rất thương yêu hai người cháu trai này mới có thể đưa ra quyết định như vậy.

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