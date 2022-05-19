Bắt gặp Lý Dịch Phong luộm thuộm trên phố, dân tình buộc miệng 'Ai rồi cũng phải xấu'

Mới đây, một số hình ảnh của Lý Dịch Phong đã được người qua đường ghi lại và đăng tải đã khiến người hâm mộ suýt chút nhận không ra thần tượng của mình.

Cách đây không lâu, đây, loạt hình ảnh của Lý Dịch Phong đã được người qua đường ghi lại và đăng tải đã khiến người hâm mộ suýt chút nhận không ra thần tượng của mình. Cụ thể, nam diễn viên xuất hiện trên phố với bộ trang phục vô cùng xuề xòa, luộm thuộm, thậm chí đến râu cũng chẳng buồn cạo.

Đáng chú ý, tóc tai của anh trông như đã lâu chưa cắt, làn da thì nhợt nhạt, bọng mắt to, mặt sưng húp nhưng cơ thể lại gầy gò đáng báo động.

Bắt gặp Lý Dịch Phong luộm thuộm trên phố - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì được biết, đây chính là một trong những tạo hình của nhân vật chính ở phim Ám Dạ Hành Giả mà Lý Dịch Phong đang đảm nhận. Nhiều khán giả còn để lại lời khen ngợi nam diễn viên chịu lăn xả, thay đổi hình tượng vì vai diễn.

So với thời điểm khai máy phim "Thao Trường", Lý Dịch Phong đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nhiều khán giả cảm thấy lo lắng cho nam diễn viên sinh năm 1987, song cũng có không ít ý kiến khen ngợi Lý Dịch Phong chịu thoát ra khỏi vùng an toàn cho một vai diễn mới.

"Ám Dạ Hành Giả" là một trong những bộ phim hình sự, tâm lý, kịch tính nằm trong series Nhà Hát Sương Mù đã ra mắt từ năm 2020. Nội dung phim nói về Lạc Tường (Lý Dịch Phong) - một cảnh sát phòng chống ma túy đã giả chết trong lần tham gia truy bắt tội phạm. 5 năm sau, anh trở lại với thân phận mới là Trần Mạch và tìm mọi cách để thâm nhập vào tổ chức ma túy một lần nữa.

Đồng thời, anh phải đối đầu với tập đoàn tội phạm, cũng như người yêu cũ của mình để tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, để triệt phá đường dây tội phạm này.

Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên? Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về dự án "Thiên Cổ Quyết Trần" sẽ quy tụ bộ 3 lưu lượng đang rất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ là Lý Dịch Phong, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-gap-ly-dich-phong-luom-thuom-tren-pho-dan-tinh-buoc-mieng-ai-roi-cung-phai-xau-469874.html