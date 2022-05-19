Bắt gặp Lý Dịch Phong luộm thuộm trên phố, dân tình buộc miệng 'Ai rồi cũng phải xấu'

Sao quốc tế 19/05/2022 15:37

Mới đây, một số hình ảnh của Lý Dịch Phong đã được người qua đường ghi lại và đăng tải đã khiến người hâm mộ suýt chút nhận không ra thần tượng của mình.

Cách đây không lâu, đây, loạt hình ảnh của Lý Dịch Phong đã được người qua đường ghi lại và đăng tải đã khiến người hâm mộ suýt chút nhận không ra thần tượng của mình. Cụ thể, nam diễn viên xuất hiện trên phố với bộ trang phục vô cùng xuề xòa, luộm thuộm, thậm chí đến râu cũng chẳng buồn cạo.

Đáng chú ý, tóc tai của anh trông như đã lâu chưa cắt, làn da thì nhợt nhạt, bọng mắt to, mặt sưng húp nhưng cơ thể lại gầy gò đáng báo động.

Ly dich phong
Bắt gặp Lý Dịch Phong luộm thuộm trên phố - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì được biết, đây chính là một trong những tạo hình của nhân vật chính ở phim Ám Dạ Hành GiảLý Dịch Phong đang đảm nhận. Nhiều khán giả còn để lại lời khen ngợi nam diễn viên chịu lăn xả, thay đổi hình tượng vì vai diễn.

So với thời điểm khai máy phim "Thao Trường", Lý Dịch Phong đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nhiều khán giả cảm thấy lo lắng cho nam diễn viên sinh năm 1987, song cũng có không ít ý kiến khen ngợi Lý Dịch Phong chịu thoát ra khỏi vùng an toàn cho một vai diễn mới.

Ly dich phong 1Ly dich phong 2Ly dich phong 3

"Ám Dạ Hành Giả" là một trong những bộ phim hình sự, tâm lý, kịch tính nằm trong series Nhà Hát Sương Mù đã ra mắt từ năm 2020. Nội dung phim nói về Lạc Tường (Lý Dịch Phong) - một cảnh sát phòng chống ma túy đã giả chết trong lần tham gia truy bắt tội phạm. 5 năm sau, anh trở lại với thân phận mới là Trần Mạch và tìm mọi cách để thâm nhập vào tổ chức ma túy một lần nữa.

Đồng thời, anh phải đối đầu với tập đoàn tội phạm, cũng như người yêu cũ của mình để tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, để triệt phá đường dây tội phạm này.

Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về dự án "Thiên Cổ Quyết Trần" sẽ quy tụ bộ 3 lưu lượng đang rất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ là Lý Dịch Phong, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Dịch Phong sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Ám Dạ Hành Giả

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

Thế giới cbiz trong tháng 5 hoạt động trở nên sôi nổi hơn: Lý Dịch Phong bị kiện, minh tinh chế giễu paparazzi

Thế giới cbiz trong tháng 5 hoạt động trở nên sôi nổi hơn: Lý Dịch Phong bị kiện, minh tinh chế giễu paparazzi

Sau Tống Uy Long, đến lượt Lý Dịch Phong bị khởi kiện, sự thật đằng sau câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ

Sau Tống Uy Long, đến lượt Lý Dịch Phong bị khởi kiện, sự thật đằng sau câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức

Sau khi lại bị đồn ly hôn, Lưu Đào cuối cùng cũng tỏ ra cứng rắn gửi thư cho luật sư để truy cứu trách nhiệm

Sau khi lại bị đồn ly hôn, Lưu Đào cuối cùng cũng tỏ ra cứng rắn gửi thư cho luật sư để truy cứu trách nhiệm

'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền bị bắt gặp tình tứ bên trai lạ, nghi vấn 'dùng sắc đổi vai'

'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền bị bắt gặp tình tứ bên trai lạ, nghi vấn 'dùng sắc đổi vai'

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI