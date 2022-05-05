Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức

Sao quốc tế 05/05/2022 15:46

Trên Weibo cá nhân mới đây, Lý Dịch Phong đã chiêu đãi người hâm mộ bằng một loạt ảnh "thanh xuân vườn trường" khiến dân tình không khỏi xao xuyến.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 35 Lý Dịch Phong đã khoe một loạt ảnh mới khiến netizen thổn thức. Trong bộ ảnh mới, nam diễn viên mặc một chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt buông lơi, phối cùng chiếc quần vải ống rộng đậm chất “thanh xuân vườn trường”. 

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức - Ảnh 1
Lý Dịch Phong với tạo hình 'thanh xuân vườn trường'

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn sử dụng thêm một quả bóng rổ làm đạo cụ khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của những "học bá".

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức - Ảnh 2
Bóng lưng đầy nam tính khiến các cô gái không khỏi rung động xao xuyến

 

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức - Ảnh 3
Diện mạo "trẻ mãi không già" của Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong sinh năm 1987 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc là nam diễn viên được biết đến với vai Bách Lý Đồ Tô trong phim truyền hình tiên hiệp Cổ kiếm kỳ đàm. Anh là một trong những nam thần đi lên bằng thực lực của mình với nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như: Tru tiên thanh vân chí, Đạo mộ bút kí, Dành Dành nở hoa. Không những vậy, Lý Dịch Phong còn nằm trong top 10 ngôi sao có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại thị trường Hoa ngữ. 

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức - Ảnh 4
Ở tuổi 35, Lý Dịch Phong vẫn duy trì nhan sắc đáng ngưỡng mộ so với tuổi thật

Ngoài vai trò diễn viên, anh còn là ca sĩ, MC, người mẫu... Nam diễn viên cũng dành được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp diễn xuất, tiêu biểu là Thần tượng sắc đẹp thanh xuân tại Cosmo Beauty Ceremony 2018 cùng nhiều danh hiệu khác. 

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