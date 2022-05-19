Sau khi lại bị đồn ly hôn, Lưu Đào cuối cùng cũng tỏ ra cứng rắn gửi thư cho luật sư để truy cứu trách nhiệm

Vào một ngày năm 2007, Vương Kha là một trong "Tứ thiếu gia ở Bắc Kinh", gặp Lưu Đào trong thang máy và yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong sự “bao vây tấn công” bởi những xe sang, hàng hiệu, Lưu Đào nhanh chóng đã ngã vào vòng tay của Vương Kha. Hơn 20 ngày sau đó, Vương Kha chạy về nhà, lấy trộm sổ hộ khẩu và đăng ký kết hôn với Lưu Đào. Sau đó Lưu Đào lui về hậu phương và trở thành con dâu của một gia đình giàu có.

Đúng như vậy, với những bộ phim mà cô đã đóng trong những năm qua như “Lang Nha Bảng”, “Hoan Lạc Tụng”, “Mị Nguyệt truyện” và một số tác phẩm khác. Những tác phẩm này không chỉ chất lượng cao mà còn rất “hot”, thật sự không biết nên ngưỡng mộ tầm nhìn của Lưu Đào trong việc lựa chọn kịch bản hay hay do kỹ năng diễn xuất của cô.

Từ thời điểm đấy bắt đầu, trong làng giải trí lại có thêm một nữ minh tinh lao đầu vào công việc với khối lượng công việc không ít. Bước ra khỏi cánh cửa gia đình giàu có, từ phá sản rồi trở lại đỉnh cao, từ trạng thái tạm gọi là “bước qua cái thời”, Lưu Đào từng bước trở lại vị trí đỉnh cao bền vững. Lưu Đầu chỉ mất vài năm để trả món nợ khổng lồ của Vương Kha. Có thể nói nửa đầu cuộc đời của Lưu Đào còn đặc sắc hơn cả những bộ phim truyền hình cô đóng, có thể xem là một bộ phim truyền cảm hứng thành thị hiện đại sống động.

Nhưng ông trời luôn có những sóng gió ập đến bất ngờ, Vương Kha đầu tư thất bại, còn gánh phải một khoản nợ khổng lồ. Trước áp lực về kinh tế và cả việc chồng cô ỷ lại vào các thuốc kích thích tạo thành áp lực kép, Lưu Đào chọn cách dũng cảm đối mặt, để duy trì kinh tế gia đình, cô chọn quay lại và tiếp tục đóng phim.

Tuy nhiên, một nhân vật truyền cảm hứng như vậy thường xuyên bị đồn ly hôn. Mới đây, một số netizen đã tung một “đại dưa” lên mạng xã hội, tiết lộ rằng nghệ sĩ nổi tiếng Lưu Đào và chồng cô Vương Kha đã đồng ý ly hôn, còn nói thêm Vương Kha lại mắc nợ đầu từ với 350 triệu nhân dân tệ điều này đã trực tiếp làm tiêu tan hết tiền tiết kiệm và của cải trong sáu năm qua của anh và Lưu Đào. Ngay sau khi tin đồn này lan tuyền, ngay lập tức đã làm dậy sóng sự quan tâm bàn tán của rất nhiều người và được đẩy lên hotseach tìm kiếm.

Sau đó, studio của Lưu Đào đã bình luận bên dưới một blogger Weibo đã đăng những tin đồn liên quan: “Những gì bạn đăng là sai sự thật, vui lòng xóa nó ngay lập tức, mạng không phải là không có luật pháp, và từ chối tung tin đồn thất thiệt, chúng tôi có quyền tiến hành các cuộc điều tra pháp lý.”

Nhưng trước lời cảnh cáo của phía Lưu Đào, blogger có 500.000 người theo dõi không thừa nhận sai lầm của mình mà ngược lại còn ngông cuồng nói: “Chờ cô khởi kiện, đừng chỉ đến hù dọa.”

Vốn dĩ nghĩ rằng blogger này phải nắm trong tay một bằng chứng thật sự về vụ ly hôn của Lưu Đào, nhưng không ngờ rằng ngay sau lời thách thức đó chưa lâu, blogger này đã nhanh chóng xóa bài đăng trên blog về tin đồn này.

Và vấn đề này cũng thu hút sự chú ý của chính chủ, Lưu Đào sau đó đã gửi một phản hồi dài về vấn đề ly hôn của cô. Trong đoạn văn cô có viết: “Tôi chỉ hy vọng rằng tôi có thể sống đúng với thời gian trong cuộc sống của mình, cố gắng nhận ra giá trị của bản thân, yêu thương và trân trọng những người thân và bạn bè xung quanh tôi, tôi cầu xin một số tài khoản công khai lớn nhỏ và nhiều tài khoản khác nhau, ngừng tự phát, chuyển tiếp, những nội dung tin đồn bịa đặt không đúng sự thật, thu hút sự chú ý của mọi người, là những tin đồn thất thiệt làm tổn hại đến gia đình và uy tín của người khác, nên phân biệt đúng sai, trung thực và làm những điều tử tế thực sự có ý nghĩa để duy trì một môi trường mạng lành mạnh và trật tự, xin cảm ơn.”

Sau khi Lưu Đào phản hồi bằng một văn bản dài, bên phía của Lưu Đào cũng trực tiếp yêu cầu những người tung tin đồn phải chịu trách nhiệm bằng các biện pháp pháp lý. Công ty luật Bắc Kinh Xingquan đã đưa ra một thông báo tóm tắt về vụ việc, cho biết rằng họ đã đệ đơn kiện tài khoản kẻ tung tin đồn lên tòa án theo cam kết và ủy thác của Vương Kha và Lưu Đào, và đã hoàn thành công việc đệ trình vụ kiện nộp tài liệu cho tòa án.

Trên thực tế, Lưu Đào không phải bị đồn ly hôn một hai lần, lần nào phòng làm việc của cô cũng đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng không thể ngăn được. Vì vậy lần này, Lưu Đào sẽ trực tiếp gửi thư cho luật sư, mục đích là không muốn bị đồn đại hết lần này đến lần khác. Chỉ bằng cách áp dụng một thái độ "cứng rắn" hơn, có như vậy mới có thể chặn được những tin đồn thất thiệt.

Không biết sau khi xem lá thư của luật sư của bên Lưu Đào, chủ blogger có hối hận khi thách thức những lời như "chờ khởi kiện" hay không?

Thực ra, khách quan mà nói, ở một góc độ nào đó, người nổi tiếng cũng là những người bình thường. Họ cũng có gia đình và cuộc sống riêng, là một blogger có nhiều người theo dõi không nên tung tin đồn nhảm chỉ vì một chút lưu lượng mà gây tổn hại và phiền phức cho các bên liên quan.