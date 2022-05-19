Liên tục bị đồn ly hôn, Lưu Đào tức giận, cân nhắc can thiệp bằng pháp luật

Sao quốc tế 19/05/2022 10:36

Dù đang vô cùng hạnh phúc bên nhau, vợ chồng nữ minh tinh Lưu Đào vẫn liên tục bị vướng vào các tin đồn hôn nhân tan vỡ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, diễn viên Lưu Đào mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin cô và chồng là doanh nhân Vương Kha đã ly hôn do công việc của anh đang trên bờ vực phá sản. Nữ minh tinh cho biết, ông xã của cô chưa bao giờ tiếp xúc với tiền ảo như tin đồn, đồng thời cô cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức tung tin hai vợ chồng cô bỏ nhau hãy dừng lại ngay.

luu dao 1
Lưu Đào khẳng định mình và ông xã vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

"Những tin đồn hoàn toàn là bịa đặt để gây sự chú ý, làm tổn thương gia đình và danh tiếng của người khác. Mọi người nên phân biệt đúng sai, hướng tới sự tử tế, trung thực và duy trì môi trường trực tuyến lành mạnh, trật tự.

Ai cũng mong có một tổ ấm hạnh phúc. Chúng ta đều rất cố gắng để gia đình bình yên. Đi qua sóng gió, chúng ta càng quý trọng nhau. Tôi không phải phụ nữ tham vọng, có mưu cầu cao sang, chỉ mong đợi bảo vệ những người thân yêu nhất" - Lưu Đào viết trên Weibo của mình.

luu dao 2
Vợ chồng Lưu Đào bên các con - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một blogger khá có tiếng tại Trung Quốc đã đăng tin vợ chồng Lưu Đào ly hôn vì Vương Kha đã mất trắng tài sản sau khi đầu tư vào tiền ảo. Sau khi thông tin này nhận được nhiều sự chú ý trên MXH, đại diện của Lưu Đào đã yêu cầu phía blogger này xóa bài đăng ngay nếu không sẽ dùng đến pháp luật. Tuy vậy, blogger này đã thách thức nữ diễn viên hãy đi kiện, nhưng không rõ vì lý do gì bài viết này hiện tại không còn tồn tại nữa.

Thật ra, trong 15 năm bên nhau, đây không phải là lần đầu mà vợ chồng Lưu Đào bị đồn ly hôn và cũng không phải lần đầu nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Bước qua dư luận, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp.

luu dao 3
Sau khi ông xã phá sản, Lưu Đào cần mẫn trả nợ không một lời oán trách - Ảnh: Internet

Lưu Đào và Vương Kha thành hôn vào năm 2007, cả hai có với nhau một con trai và một con gái. Vương Kha vốn từng được biết đến là một trong "tứ thiếu gia Bắc Kinh" vì gia tài kếch xù, nhưng chỉ vài năm sau khi kết hôn anh lâm vào cảnh phá sản vì khủng hoảng tài chính và rơi vào trầm cảm. Lưu Đào sau đó phải tái xuất làng giải trí và làm việc chăm chỉ trong suốt nhiều năm năm mới trả xong nợ cho chồng.

Tạo hình thời Tống xinh đẹp của Lưu Đào ở tuổi 43 gây sốt

Tạo hình thời Tống xinh đẹp của Lưu Đào ở tuổi 43 gây sốt

Lưu Đào khiến các fan chao đảo vì nhan sắc quá mặn mà ở tuổi 43.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Đào diễn viên Lưu Đào Lưu Đào ly hôn sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình thời Tống xinh đẹp của Lưu Đào ở tuổi 43 gây sốt

Tạo hình thời Tống xinh đẹp của Lưu Đào ở tuổi 43 gây sốt

Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân

Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi

Thả Thí Thiên Hạ: Cái kết bị chê nửa mùa, biên kịch bị chửi tơi bời hoa lá

Thả Thí Thiên Hạ: Cái kết bị chê nửa mùa, biên kịch bị chửi tơi bời hoa lá

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI