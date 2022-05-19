Dù đang vô cùng hạnh phúc bên nhau, vợ chồng nữ minh tinh Lưu Đào vẫn liên tục bị vướng vào các tin đồn hôn nhân tan vỡ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, diễn viên Lưu Đào mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin cô và chồng là doanh nhân Vương Kha đã ly hôn do công việc của anh đang trên bờ vực phá sản. Nữ minh tinh cho biết, ông xã của cô chưa bao giờ tiếp xúc với tiền ảo như tin đồn, đồng thời cô cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức tung tin hai vợ chồng cô bỏ nhau hãy dừng lại ngay. Lưu Đào khẳng định mình và ông xã vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet "Những tin đồn hoàn toàn là bịa đặt để gây sự chú ý, làm tổn thương gia đình và danh tiếng của người khác. Mọi người nên phân biệt đúng sai, hướng tới sự tử tế, trung thực và duy trì môi trường trực tuyến lành mạnh, trật tự.

Ai cũng mong có một tổ ấm hạnh phúc. Chúng ta đều rất cố gắng để gia đình bình yên. Đi qua sóng gió, chúng ta càng quý trọng nhau. Tôi không phải phụ nữ tham vọng, có mưu cầu cao sang, chỉ mong đợi bảo vệ những người thân yêu nhất" - Lưu Đào viết trên Weibo của mình. Vợ chồng Lưu Đào bên các con - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, một blogger khá có tiếng tại Trung Quốc đã đăng tin vợ chồng Lưu Đào ly hôn vì Vương Kha đã mất trắng tài sản sau khi đầu tư vào tiền ảo. Sau khi thông tin này nhận được nhiều sự chú ý trên MXH, đại diện của Lưu Đào đã yêu cầu phía blogger này xóa bài đăng ngay nếu không sẽ dùng đến pháp luật. Tuy vậy, blogger này đã thách thức nữ diễn viên hãy đi kiện, nhưng không rõ vì lý do gì bài viết này hiện tại không còn tồn tại nữa.

Thật ra, trong 15 năm bên nhau, đây không phải là lần đầu mà vợ chồng Lưu Đào bị đồn ly hôn và cũng không phải lần đầu nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Bước qua dư luận, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Sau khi ông xã phá sản, Lưu Đào cần mẫn trả nợ không một lời oán trách - Ảnh: Internet Lưu Đào và Vương Kha thành hôn vào năm 2007, cả hai có với nhau một con trai và một con gái. Vương Kha vốn từng được biết đến là một trong "tứ thiếu gia Bắc Kinh" vì gia tài kếch xù, nhưng chỉ vài năm sau khi kết hôn anh lâm vào cảnh phá sản vì khủng hoảng tài chính và rơi vào trầm cảm. Lưu Đào sau đó phải tái xuất làng giải trí và làm việc chăm chỉ trong suốt nhiều năm năm mới trả xong nợ cho chồng.

Tạo hình thời Tống xinh đẹp của Lưu Đào ở tuổi 43 gây sốt Lưu Đào khiến các fan chao đảo vì nhan sắc quá mặn mà ở tuổi 43.

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