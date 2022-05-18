Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này

Sao quốc tế 18/05/2022 22:30

Sau thành công của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận được cho là đã đồng ý tham gia một bộ phim tương tự nhưng netizen lại có hành động khuyên cô nàng từ chối.

Là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi của Cbiz đi lên bằng chính thực lực của mình nên Đàm Tùng Vận nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. 

Mới đây, xuất hiện thông tin cho biết dự án phim tiếp theo của Đàm Tùng Vận sẽ là phim cổ trang Tích Hoa Chỉ.Mặc dù rất mong muốn nữ diễn viên 9x quay lại với những dự án phim cổ trang nhưng fan của cô nàng mong muốn idol của mình nên từ chối dự án này. 

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này - Ảnh 1
Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Tích Hoa Chỉ là phim đề tài nữ chủ đứng đầu gia tộc kết hợp với việc kinh doanh. Đọc qua có thể thấy bộ phim này có nhiều điểm giống với Cẩm Tâm Tựa Ngọc mà cô nàng đóng trước đó hoặc cũng tương tự Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn của Tôn Lệ. Đề tài phim không mới, tuy nhiên với diễn xuất tốt của Đàm Tùng Vận chắc chắn cô nàng sẽ hoàn thành tốt vai diễn này.

Thế nhưng, điều làm khán giả lo ngại lại chính là gương mặt quá non của Đàm Tùng Vận. Thêm vào đó, cô nàng cũng bị đánh giá là thiếu khí chất nữ chủ mạnh mẽ, bá đạo như Tôn Lệ hay Triệu Lệ Dĩnh trước đó. 

Ở thời điểm đóng Cẩm Tâm Tựa Ngọc, mỹ nhân 9x này từng gây thất vọng vì gương mặt có phần mong manh và non choẹt khiến cho khí chất của người chủ nhà toát ra không là bao nên netizen lo sợ vai diễn tới đây cô nàng sẽ rơi vào vết xe đổ tương tự.

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này - Ảnh 2
Netizen cho rằng gương mặt của Đàm Tùng Vận chỉ phù hợp những vai dẽ thương đáng yêu - Ảnh: Internet

Tuy tin tức Đàm Tùng Vận nhận Tích Hoa Chỉ mới chỉ là thông tin chưa chính thức nhưng nhiều người đã tỏ ra phản đối với việc nữ diễn viên họ Đàm tham gia dự án lần này. 

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