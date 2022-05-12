Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám gây thất vọng người xem: Đàm Tùng Vận khó chuyển hình, motif cũ không điểm nhấn, chemistry nam-nữ chính nhạt nhẽo

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là bộ phim gây sốt cộng đồng mạng ngay từ trước khi lên sóng. Được cho là một dự án tiềm năng bởi có sự góp mặt của 2 diễn viên nổi tiếng là Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận. Cứ tưởng Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám có thể không nổi đình nổi đám nhưng ít ra cũng sẽ "hot nhẹ" thì ai ngờ đâu phim lại phải nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ phía khán giả. Nguyên nhân chính khiến Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám nhận phải điểm trừ đến từ mô típ cũ, hình tượng nhân vật gây tranh cãi cùng diễn xuất của diễn viên.

Nội dung phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, phim thuộc thể loại hài-tình cảm-lãng mạn, nội dung kể về mối tình "oan gia ngõ hẹp" nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) và chàng tổng tài khó tính Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân). Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng, đứng trước một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám lạnh lùng như Ký Minh cũng phải xiêu lòng. Về phần Ninh Mông, cô mong muốn trở thành một nhà đầu tư xuất sắc nhưng cấp trên lại nghĩ cô không đủ trình độ. Để tìm cho mình lối đi mới, Ninh Mông quyết định xin nghỉ việc sau nhiều năm cống hiến và vận mệnh của cô bắt đầu thay đổi sau khi gặp Ký Minh.

Cốt truyện của Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám không có gì mới mẻ và từng có rất nhiều bộ phim đi theo hướng này. Đối với đông đảo khán giả hiện nay thì họ đã ‘chán ngán’ dòng phim kiểu này. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều netizen cho rằng vẫn chưa thấy phim có điểm nhấn níu chân khán giả. Mức rating phim chỉ quanh quẩn ở mức từ 0.4 – 0.5%.

Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Đàm Tùng Vận tương đối ổn. Tuy nhiên, với gương mặt baby lanh lợi và đáng yêu này đã khiến Đàm Tùng Vận đóng khung mình trong các vai học sinh tinh nghịch. Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám được coi là bước chuyển hình của Đàm Tùng Vận khi cô chuyển hướng sang những vai trưởng thành nhưng lần này không thành công.

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ‘couple’ Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận có chemistry khá yếu. Khán giả có thể bỏ qua nội dung nhạt nhẽo nhưng nam nữ chính lại không có phản ứng hóa học rất khó để khán giả tiếp tục xem phim.

Phim tạo nhiều phản ứng trái chiều cho khán giả - Ảnh: Internet

Khán giả tiếp tục cho bộ phim một cơ hội để xem những tập tiếp theo có biến chuyển tốt hơn không.