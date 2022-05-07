Danh sách Top 10 bộ phim Trung Quốc được yêu thích nhất trong vài năm gần đây: Vị trí số 1 không khó đoán, bất ngờ với thứ hạng của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận

Sao quốc tế 07/05/2022 21:59

Dưới đây là 10 bộ phim hay nhất do chính fan hâm mộ xứ Trung bầu chọn.

Gần đây, Top 10 bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu thích nhất do fan bình chọn đã chính thức được công bố. Đáng chú ý trong danh sách này, hầu hết đều là các bộ phim đã từng càn quét màn ảnh một thời, điển hình như Trần Tình Lệnh, Cá Mực Hầm Mật... 

Danh sách Top 10 bộ phim Trung Quốc được yêu thích nhất trong vài năm gần đây: Vị trí số 1 không khó đoán, bất ngờ với thứ hạng của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận - Ảnh 1

Danh sách Top 10 bộ phim Trung Quốc được yêu thích nhất trong vài năm gần đây: Vị trí số 1 không khó đoán, bất ngờ với thứ hạng của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận - Ảnh 2
Danh sách top 10 bộ phim hay nhất trong vài năm trở lại đây được fan bình chọn tại Cbiz - Ảnh: Internet

Không mấy bất ngờ khi Trần Tình Lệnh lại đạt được vị trí cao với số điểm gần như tuyệt đối như vậy. Nổi tiếng nhờ vào dàn cast trẻ tuổi, cũng như không gây được sự chú ý trước lúc ra mắt nhưng bằng cách nào đó bộ phim đã có sự bứt phá mạnh mẽ và trở thành bộ phim thu hút được đông đảo người hâm mộ kháp Châu Á, bộ phim cũng giúp tuyến nhân vật chính Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện do Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đảm nhận được chú ý đến nhiều hơn. 

Danh sách Top 10 bộ phim Trung Quốc được yêu thích nhất trong vài năm gần đây: Vị trí số 1 không khó đoán, bất ngờ với thứ hạng của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận - Ảnh 3
Trần Tình Lệnh là bộ phim giúp đưa tên tuổi của Tiêu Chiến lên một tầm cao mới - Ảnh: Internet

Cá Mực Hầm Mật với sự tham gia của Dương Tử và Lý Hiện bám đuổi ở vị trí sát nút, cách ngôi đầu bảng chỉ chút ít điểm, không quá đáng kể. Mặc dù bộ phim không có phần nội dung thu hút và bị dễ đoán cốt truyện nhưng diễn xuất của nữ diễn viên họ Dương và nam thần họ Lý đã giúp dự án thành công mỹ mãn. 

Danh sách Top 10 bộ phim Trung Quốc được yêu thích nhất trong vài năm gần đây: Vị trí số 1 không khó đoán, bất ngờ với thứ hạng của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận - Ảnh 4
Phim của Dương Tử và Lý Hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH - Ảnh: Internet
Danh sách Top 10 bộ phim Trung Quốc được yêu thích nhất trong vài năm gần đây: Vị trí số 1 không khó đoán, bất ngờ với thứ hạng của Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận - Ảnh 5
Bộ ba trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà chỉ có được cho mình vị trí thứ 6 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong danh sách này còn có Lấy Danh Nghĩa Người Nhà do Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành đảm nhận vai chính. Bộ phim từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả với tình tiết cảm động, cách xây dựng nhân vật đầy tinh tế. Tuy nhiên, bộ phim chỉ dừng chân tại vị trí thứ 6 trên BXH, thấp hơn nhiều so với sự kỳ vọng từ fan. 

 

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