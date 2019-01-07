‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi

Sao quốc tế 07/01/2019 15:48

Vợ chồng Lưu Đào - Vương Kha đã cùng nhau vượt qua không ít sóng gió để có được hạnh phúc như ngày hôm nay khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục và ngưỡng mộ họ.

Lưu Đào vốn là nữ diễn viên sở hữu nét đẹp thanh thoát và lối diễn xuất tự nhiên được công chúng đón nhận qua nhiều vai diễn trong “Bạch Xà truyện”, “Bàn Long Ngọa Hổ Cao Sơn Đỉnh”, “Thiên long bát bộ”... Thành công trong lĩnh vực phim ảnh, Lưu Đào trở thành cái tên được hàng loạt nhà sản xuất chú ý.

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 1
Lưu Đào là nữ diễn viên được rất nhiều người yêu mến - Ảnh: Internet

Năm 2008, khi đang trên đỉnh cao sự ngiệp, Lưu Đào bất ngờ kết hôn với Vương Kha - một trong những thiếu gia giàu nhất Bắc Kinh chỉ sau 1 tháng hẹn hò. Lúc bấy giờ, nhiều người cho rằng nữ diễn viên “hám tiền” nên mới vội lấy chồng đại gia. Trước những tin đồn này, Lưu Đào chọn cách im lặng, quyết định giải nghệ và lui về làm hậu phương vững chắc cho ông xã, toàn tâm chăm lo cho gia đình.

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 2
Năm 2008, Lưu Đào bất ngờ kết hôn với Vương Kha - Ảnh: Internet

Những tưởng nàng “A Châu” năm nào sẽ có được hạnh phúc viên mãn sau khi kết hôn, thế nhưng sóng gió lại bất ngờ ập tới. Năm 2010, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin Vương Kha phá sản, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thời điểm đó, Lưu Đào đang mang thai con thứ 2, gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên vai. Lúc này, người ta đều cho rằng cuộc hôn nhân của cô sớm muộn rồi cũng tan vỡ.

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 3
Năm 2010, sóng gió đã ập xuống gia đình bé nhỏ của cô - Ảnh: Internet

Và rồi điều không ai ngờ đến chính là Lưu Đào quyết định cùng chồng vượt qua sóng gió bởi lẽ cô đã từng nói: "Tôi đã chọn anh ấy thì sẽ không bỏ đi, dù tất cả có quay lưng nhưng tôi vẫn mãi ở bên anh ấy". Lưu Đào quyết định quay trở lại làng giải trí, cô liên tục đóng phim, chụp quảng cáo, đi sự kiện… để giúp chồng trả khoản nợ lên đến 300 triệu nhân dân tệ (47 triệu USD).

Tháng 5/2018, tờ ON của Hong Kong đưa tin Lưu Đào đã thay chồng trả dứt điểm số tiền nợ. Mới đây, những khoảnh khắc hạnh phúc của Lưu Đào bên ông xã Vương Kha được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, bộ ảnh này được chụp khi cả hai tham gia show truyền hình “Quán trọ thân thương 2” với vai trò thành viên chính.

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 4‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 5‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 6‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 7

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 8
Tình yêu họ dành cho nhau lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời - Ảnh: Internet

Trong từng bức ảnh, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, chăm sóc đầy yêu thương, chứng minh cho hàng vạn người thấy rằng hôn nhân của họ vẫn bền vững suốt 11 năm qua.

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 9
Cả hai đã cùng nhau vượt qua tất cả để có được ngày hôm nay - Ảnh: Internet

Vương Kha từng chia sẻ rằng: “Đến bây giờ khi đã già, nhìn trong gương tôi chẳng còn nhận ra mình nữa. Nhưng tuổi xuân qua đi, con rồng kiêu ngạo năm nào cũng biết hối hận. Là Đào, chưa bao giờ oán hận một câu. Đào giúp tôi hiểu cách phải đối xử với bản thân và cuộc sống thật tốt mới không lãng phí sinh mệnh của chính mình. Là Đào đã tạo ra một con người mới như tôi ngày hôm nay”.

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 10

‘Người vợ quốc dân’ Lưu Đào: 8 năm gian khó trả nợ cho chồng chưa một lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi - Ảnh 11
Tình yêu chân thật vẫn luôn tồn tại - Ảnh: Internet

Hiện tại, cặp đôi đang sống hạnh phúc cùng con gái 10 tuổi và con trai 9 tuổi. Cuộc hôn nhân của Lưu Đào - Vương Kha khiến nhiều người thêm tin tưởng vào tình yêu chân thật, nhất là trong showbiz đầy rẫy những thị phi.

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