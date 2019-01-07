Đã qua năm mới nhưng Angela Baby vẫn chưa hết đại hạn khi bị antifan ‘đào bới’ lại chuyện đăng hình xúc phạm phụ nữ

Sao quốc tế 07/01/2019 11:10

Mới đây một blogger bất ngờ chia sẻ lại bức hình cũ trên trang cá nhân của Angela Baby và làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Nếu năm 2018, Angela Baby liên tục vướng vào hàng loạt scandal liên quan đến ly hôn, thái độ ngôi sao… thì mở đầu 2019, nữ diễn viên lại tiếp tục bị những “thị phi” đeo bám.

Đã qua năm mới nhưng Angela Baby vẫn chưa hết đại hạn khi bị antifan ‘đào bới’ lại chuyện đăng hình xúc phạm phụ nữ - Ảnh 1
Angela Baby liên tục dính vào những tin đồn không hay - Ảnh: Internet

Mới đây, một bức hình cũ do chính Angela Baby đăng tải trên Instagram cá nhân bất ngờ bị cộng đồng mạng “đào bới” và chia sẻ lại trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung.

Cụ thể, bức hình này ghi lại cảnh một người đàn ông ngoại quốc đang lái xe đạp cùng một cô gái ở bên dưới. Nhiều người cho rằng bức ảnh này vô cùng phản cảm và có ý xúc phạm đến phụ nữ. Điều đáng nói, Angela Baby lại đăng tải bức hình này kèm dòng trạng thái “I want that” (Tôi muốn điều này).

Đã qua năm mới nhưng Angela Baby vẫn chưa hết đại hạn khi bị antifan ‘đào bới’ lại chuyện đăng hình xúc phạm phụ nữ - Ảnh 2
Bài đăng của Angela Baby trong quá khứ bị cho là xúc phạm phụ nữ - Ảnh: Internet

Chính hành động này của Angela Baby đã khiến cô nhận phải hàng loạt chỉ trích của cộng đồng mạng vì thái độ coi thường phụ nữ và khiến hình ảnh tốt đẹp của cô trong mắt công chúng giảm đi trông thấy.

Được biết, hình ảnh này được đăng tải vào ngày 2/11/2011, lúc này bà xã Huỳnh Hiểu Minh chưa phải là sao hạng A và không được nhiều người chú ý. Nhiều người cho rằng, blogger tung ra hình ảnh quá khứ này đang có ý nhắm đến Angela Baby khi cô đã thực sự nổi tiếng.

Đã qua năm mới nhưng Angela Baby vẫn chưa hết đại hạn khi bị antifan ‘đào bới’ lại chuyện đăng hình xúc phạm phụ nữ - Ảnh 3
Liệu bà xã Huỳnh Hiểu Minh có vượt qua được sóng gió này? - Ảnh: Internet

Trong ngành giải trí đầy khốc liệt, đã có không ít ngôi sao tiêu tan sự nghiệp chỉ vì “quên xóa” những bài đăng nhạy cảm trong quá khứ. Người hâm mộ của Angela Baby đang rất lo lắng bởi lẽ họ sợ những gì nữ diễn viên gầy dựng suốt 8 năm qua đều sẽ tan thành bọt biển.

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