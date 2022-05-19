Thả Thí Thiên Hạ đã chính thức khép lại với đại kết cục cho tất cả nhân vật. Sau khi tập cuối lên sóng, cái kết của phim đã khiến nhiều khán giả thất vọng. Phong Lan Tức vì để cứu Bạch Phong Tịch mà chỉ còn sống 10 năm. Là bằng hữu tung hoành giang hồ cùng nhau, tranh thiên hạ tàn khốc vẫn không bỏ rơi nhau, còn 10 năm hai người quy về ở ẩn, tận hưởng những ngày tháng còn lại bên nhau.

Phần lớn khán giả cho rằng cái kết này khiến cho bộ phim trở nên thiếu trọn vẹn. Trong khi nam nữ chính tranh đấu sứt đầu mẻ trán thì đến cuối cùng lại chỉ có thể hưởng hạnh phúc bên nhau vỏn vẹn 10 năm. Nhiều người còn không ngần ngại gọi Thả Thí Thiên Hạ là một bộ phim nửa mùa, tệ từ chất lượng phim đến kịch bản.

Cái kết còn bỏ ngỏ khiến nhiều khán giả tiếc nuối, toàn bộ gia đình nũ chính đều chết, người em trai cũng chết, nam chính chỉ còn sống được 10 năm nữa. Đại kết cục này hiện đang khiến cho bộ phim nhận về không ít những ý kiến trái chiều.

Dương Dương - Ảnh: Internet

Trước đó, đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ bị tố ngược đãi động vật và đạo nhái ý tưởng. Khán giả tiếp tục một phen "bật ngửa" trước thông tin Thả Thí thiên Hạ đã "mượn trắng trợn" rất nhiều tình tiết từ drama Hạc Lệ Hoa Đình do La Tấn và Lý Nhất Đồng chủ diễn. Cụ thể, một blogger đã tung rất nhiều hình ảnh so sánh cùng liệt kê các chi tiết trùng hợp đến bất ngờ giữa hai bộ phim. Netizen đang bàn tán sôi nổi và tỏ ra bất bình cùng nghi ngại. Một vài blogger khác tiếp tục đăng đàn bốc phốt với nhiều chi tiết nội dung, cảnh quay và sắp đặt hệ thống nhân vật.

Thả Thí Thiên Hạ bị tố đạo nhái - Ảnh: Internet

Sau đó, Thả Thí Thiên Hạ lại tiếp tục khiến khán giả phát bực với những cảnh quay "mất não", phi lý đến mức khó hiểu. Ngay cả khi kết thúc, bộ phim được đài Tencent giới thiệu thuộc cấp S+ lại khiến khán giả thất vọng vì cái kết không trọn vẹn. Chỉ với từng ấy lý do cũng đã đủ khiến khán giả phải đặt ra nghi vấn về mức độ được đầu tư của phim.

- Kỳ thực sau khi xem kỹ thì thấy toàn bộ bộ phim không có gì xuất sắc, cốt truyện quyền mưu cũng không thể viết ra, võ hiệp không ra võ hiệp, tiên hiệp cũng không phải tiên hiệp. Cái kết thì thật sự làm khán giả phải cạn lời luôn.

- Thật lãng phí cốt truyện của nam nữ chính, biên kịch hãy đối xử tốt hơn với họ đi.

- Càng về sau càng nhảm nhí, biên kịch có bị làm sao không thế? Rốt cuộc tôi xem cả bộ phim này rút ra được điều gì? Là nam nữ chính nai lưng ra tranh đấu, xong xuôi rồi cuốn gói về sống với nhau chỉ 10 năm?

- Một bộ phim nửa mùa, vì cái gì cũng nửa mùa. Kiếm hiệp nửa mùa, quyền mưu nửa mùa, võ thuật nửa mùa, kĩ xảo nửa mùa, diễn xuất nửa mùa rồi đại kết cục cũng nửa mùa luôn.

- Đã đạo nhái thì làm ơn hãy làm cái kết cho tử tế một chút giùm. Ở đâu ra cái kiểu đánh nhau hùng hục rồi cuối cùng không ai được hưởng hạnh phúc trọn vẹn vậy.