Thế giới cbiz trong tháng 5 hoạt động trở nên sôi nổi hơn: Lý Dịch Phong bị kiện, minh tinh chế giễu paparazzi

Gần đây, một số phương tiện truyền thông đã tung ra đoạn video quay cảnh Triệu Lệ Dĩnh bị người qua đường gặp và đến bắt chuyện khi cô đang đi mua sắm cùng bạn bè. Có thể thấy một người đàn ông đang cầm điện thoại đi về phía Triệu Lệ Dĩnh và có vẻ muốn chụp ảnh cùng cô, nhưng cô gái bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh rất mạnh mẽ, phản xạ vô cùng nhanh, liền kéo Triệu Lệ Dĩnh né ra sau và bảo vệ cô ấy. Người qua đường bị từ chối cũng rất lịch sự, không lựa chọn tiếp tục vướng víu nữa.

Triệu Lệ Dĩnh bị người qua đường bắt chuyện khi đang trên đường shopping

Trên đây có thể goi là trường hợp chụp thẳng thành công của paparazzi. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem một số tình huống hài hước của những “minh tinh chế giễu các paparazzi”.

Triệu Lệ Dĩnh vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện ngoài ý muốn này liền bắt đầu chế độ "mua mua mua" với cô gái đi cùng, cô ấy vào nhiều cửa hàng mua đồ cũng rất thoải mái. Netizen cười nói: "Làm ơn đi, là Triệu Lệ Dĩnh đó, ai mà chẳng muốn bắt chuyện khi gặp phải chứ."

Khi những minh tinh tường thuật lại những lần săn ảnh thất bại của paparazzi

Lưu Vũ Ninh gần đây đã chia sẻ một “câu chuyện thú vị” lên Weibo vào lúc sáng sớm. Anh trực tiếp tiết lộ rằng sắp tới sẽ có một video ghi lại bữa ăn tối của anh với Dương Siêu Việt và Trần Sở Hà được tung lên mạng. Lý do tại sao mà Lưu Vũ NInh lại có “tự tin siêu cấp vào lời tiên tri” của mình thì là vì anh đã bắt gặp được các cánh paparazzi chụp hình và quay phim lại, và cuối cùng anh chốt lại một từ “đỉnh” như muốn chế giễu tới các paparazzi.

Một phía khác cũng liên quan với câu chuyện này, Dương Siêu Việt thì không giữ luôn thể diện có các paparazzi mà đi thẳng vào vấn đề.

“Kể từ khi tôi bắt được các paparazzi thì sau đó bọn họ cũng bắt đầu bỏ cuộc luôn”. Các netizen không khỏi buồn cười cho rằng: Lưu Vũ Ninh và Dương Siêu Việt sao lại học được cách tiên tri rồi, các minh tinh đều làm như vậy thì các paparazzi sống kiểu gì đây?

Lý Dịch Phong và phòng làm việc của anh bị kiện

So với những câu chuyện đáng yêu và thú vị ở trên thì đơn kiện Lý Dịch Phong có vẻ hơi khó hiểu. Theo thông tin từ một nền tảng nhất định, Lý Dịch Phong và phòng làm việc của anh đã bị thương hiệu "LangSha" kiện, và phiên tòa xét xử sẽ bắt đầu tại Tòa án Nhân dân Nghĩa Ô vào ngày 11 tháng 5.

Điều thú vị là Lý Dịch Phong không hề hợp tác thương mại với thương hiệu LangSha, và khi xem xét kỹ các hoạt động của Langsha kiện Lý Dịch Phong, nó có vẻ hơi khó hiểu và gây buồn cười.

Bởi trước đó phòng làm việc của Lý Dịch Phong đã đưa ra thông báo, nói rằng có rất nhiều sản phẩm của thương hiệu "Langsha" sử dụng ảnh của Lý Dịch Phong mà không được phép và gọi anh là người phát ngôn thương hiệu.

Không ngờ lần này LangSha lại kiện ngược lại Lý Dịch Phong, người hâm mộ đương nhiên phẫn nộ không thể không lên tiếng: Đây là vừa không muốn mất tiền mà cũng không muốn xin lỗi nên làm ra cái trò này sao?

Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa có kết luận và sẽ tùy vào diễn biến tiếp theo để biết LangSha có thực hiện hành vi thực sự khó hiểu hay không.

Giải thưởng truyền hình Kim Ưng cấm những nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức không tốt và các tác phẩm của họ được tham gia đề cử

Vào ngày 6 tháng 5, Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc đã ra thông báo về việc tổ chức tham gia Giải thưởng truyền hình Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 31, đồng thời thông báo bắt đầu bình chọn Giải thưởng Kim Ưng năm 2022. Đáng chú ý nhất trong số này là việc đưa ra quy định cấm liên quan đến các diễn viên và tác phẩm của họ khi tham gia Giải Kim Ưng. Có nghĩa là về cơ bản các nghệ sĩ có đạo đức kém hay vi phạm pháp luật sẽ không thể quay lại hoặc tiếp tục tham gia trong các tác phẩm trong tương lai. Hy vọng các nghệ sĩ trong giới giải trí sẽ trân trọng hình ảnh của họ và không bao giờ thách thức giới hạn cuối cùng của đạo đức.

Các show tạp kỹ của truyền hình vệ tinh Hồ Nam bị trì hoãn trong một tuần

Vào ngày 6 tháng 5, đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đã thông báo về việc tạm dừng nhiều chương trình tạp kỹ ban đầu dự kiến ​​phát sóng trong tuần này, bao gồm các chương trình siêu ăn khách như "Hướng về cuộc sống" và "Đại trinh thám".

Tuy nhiên, về lý do tạm dừng, mọi người đều suy đoán có thể là do ảnh hưởng bởi sự cố sập tòa nhà ở Trường Sa nên việc tạm dừng phát sóng là điều hoàn toàn dễ hiểu.