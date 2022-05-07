Trường Tương Tư của Dương Tử bị so sánh với tác phẩm kinh điển sắp tới của cbiz, netizen tò mò có gì mà đòi so với 'nữ hoàng thị phi' mới của xứ Trung

Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc đóng chính hiện đang là bộ phim được khán giả mong chờ đến ngày khai máy. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa quay, độ hot của dự án này đã là rất lớn khi được đặt lên bàn cân so sánh với Trường Tương Tư của Dương Tử.

Ninh An Như Mộng đang được so sánh với Trường Tương Tử của Dương Tử - Ảnh: Internet

Theo đó, khán giả phát hiện ra điểm tương đồng giữa đội hình của Ninh An Như Mộng và Trường Tương Tư. Cả hai đều có đội hình là nhân khí một lưu lượng kết hợp với ba mỹ nam cổ trang đẹp như hoa, tương lai không thể tránh khỏi tình huống đấu đá tranh giành người đẹp. Tuy nhiên, theo một số người Trường Tương Tư vẫn nhỉnh hơn Ninh An Như Mộng về mọi mặt, bởi lẽ chỉ có thể đánh giá một cách chuẩn xác nhất ngay khi 2 bộ phim ra mắt.