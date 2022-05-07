Trường Tương Tư của Dương Tử bị so sánh với tác phẩm kinh điển sắp tới của cbiz, netizen tò mò có gì mà đòi so với 'nữ hoàng thị phi' mới của xứ Trung

Sao quốc tế 07/05/2022 18:10

Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc đóng chính đang là bộ phim được so sánh với phim của Dương Tử.

Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc đóng chính hiện đang là bộ phim được khán giả mong chờ đến ngày khai máy. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa quay, độ hot của dự án này đã là rất lớn khi được đặt lên bàn cân so sánh với Trường Tương Tư của Dương Tử.  

Trường Tương Tư của Dương Tử bị so sánh với tác phẩm kinh điển sắp tới của cbiz, netizen tò mò có gì mà đòi so với 'nữ hoàng thị phi' mới của xứ Trung - Ảnh 1
Ninh An Như Mộng đang được so sánh với Trường Tương Tử của Dương Tử - Ảnh: Internet

Theo đó, khán giả phát hiện ra điểm tương đồng giữa đội hình của Ninh An Như Mộng và Trường Tương Tư. Cả hai đều có đội hình là nhân khí một lưu lượng kết hợp với ba mỹ nam cổ trang đẹp như hoa, tương lai không thể tránh khỏi tình huống đấu đá tranh giành người đẹp. Tuy nhiên, theo một số người Trường Tương Tư vẫn nhỉnh hơn Ninh An Như Mộng về mọi mặt, bởi lẽ chỉ có thể đánh giá một cách chuẩn xác nhất ngay khi 2 bộ phim ra mắt. 

Trường Tương Tư của Dương Tử bị so sánh với tác phẩm kinh điển sắp tới của cbiz, netizen tò mò có gì mà đòi so với 'nữ hoàng thị phi' mới của xứ Trung - Ảnh 2
Nữ chính trong Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Theo như những thông tin đã được hai đoàn làm phim xác nhận, Trường Tương Tư sẽ có sự góp mặt của các diễn viên Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. Trong khi đó, Ninh An Như Mộng sẽ do Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Chu Tuấn Vĩ đảm nhiệm. 

Có thể thấy, Trường Tương Tư nổi hơn hẳn nhờ vào cái tên Dương Tử. Dẫu vậy, nguyên tác của Ninh An Như Mộng là Khôn Ninh lại được đánh giá cao về mặt nội dung, thậm chí được kỳ vọng là sẽ lấn át Trường Tương Tư về độ hấp dẫn khi lên sóng. 

Trường Tương Tư của Dương Tử bị so sánh với tác phẩm kinh điển sắp tới của cbiz, netizen tò mò có gì mà đòi so với 'nữ hoàng thị phi' mới của xứ Trung - Ảnh 3
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Hiện khán giả đang mong chờ bộ phim được ra mắt hơn lúc nào hết dù chưa có thông tin chính thức về ngày sẽ cho ra mắt với người hâm mộ. 

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Trong giới giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều công ty giải trí lớn sở hữu dàn sao khủng đang nổi của Cbiz. Trong đó, Truyền thông Hòa Tụng của Lý Băng Băng sở hữu dàn sao trẻ đang hot, Hòa Tụng là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực giải trí mà nhiều công ty phải kiêng dè.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Dương Tử trường tương tư Ninh An Như Mộng Cbiz Phim Châu Á hay

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Chưa lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai vướng nghi vấn phải dùng đến nhân viên lồng tiếng vì đài từ của Dương Tử - Thành Nghị quá tệ?

Chưa lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai vướng nghi vấn phải dùng đến nhân viên lồng tiếng vì đài từ của Dương Tử - Thành Nghị quá tệ?

Vô tình bị người trong team 'hại' , Dương Tử lại kiếm về thêm 'drama từ trên trời rơi xuống': Bị đồn dựa hơi bạn diễn để nổi tiếng

Vô tình bị người trong team 'hại' , Dương Tử lại kiếm về thêm 'drama từ trên trời rơi xuống': Bị đồn dựa hơi bạn diễn để nổi tiếng

'Trầm Vụn Hương Phai' vừa tung trailer, Dương Tử bị chê 'như tát nước': Liệu có thành công như 'Hương Mật Tựa Khói Sương' trước đó?

'Trầm Vụn Hương Phai' vừa tung trailer, Dương Tử bị chê 'như tát nước': Liệu có thành công như 'Hương Mật Tựa Khói Sương' trước đó?

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên

Trầm Vụn Hương phai chính thức được cấp giấy phép khởi chiếu, Dương Tử và Thành Nghị sắp sửa quay lại, xoa dịu 'trận khẩu chiến' fanclub 2 bên

'Gấu mẹ vĩ đại' của Dương Tử: cũng làm trong ngành giải trí, từng 'lồng tiếng' cho Chân Hoàn Truyện và Thiên Long Bát Bộ

'Gấu mẹ vĩ đại' của Dương Tử: cũng làm trong ngành giải trí, từng 'lồng tiếng' cho Chân Hoàn Truyện và Thiên Long Bát Bộ

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?