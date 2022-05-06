Vô tình bị người trong team 'hại' , Dương Tử lại kiếm về thêm 'drama từ trên trời rơi xuống': Bị đồn dựa hơi bạn diễn để nổi tiếng

Sao quốc tế 06/05/2022 16:48

Dương Tử tiếp tục vướng phải drama không đáng có, bị tố hành xử thiếu chuyên nghiệp và dựa hơi bạn diễn để nổi tiếng.

Dương Tử là một trong những nữ diễn viên có độ hot cực kỳ lớn tại Châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng. Chính vì vậy mà mọi động thái của cô nàng luôn được đông đảo netizen đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, việc được biết đến rộng rãi khiến người đẹp đôi khi tự vướng vào những rắc rỗi mà chính bản thân cô còn không biết là từ đâu ra. 

Vô tình bị người trong team 'hại' , Dương Tử lại kiếm về thêm 'drama từ trên trời rơi xuống': Bị đồn dựa hơi bạn diễn để nổi tiếng - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Mới đây, xuất hiện một nguồn tin được cho là bóc trần Dương Tử. Cụ thể, tin đồn cho rằng Dương Tử thường xuyên có những hành động không chuyên nghiệp như ăn sầu riêng, bún ốc trước khi diễn cảnh hôn để tránh bị nam minh tinh hợp tác chung cưỡng hôn.

Vô tình bị người trong team 'hại' , Dương Tử lại kiếm về thêm 'drama từ trên trời rơi xuống': Bị đồn dựa hơi bạn diễn để nổi tiếng - Ảnh 2
Những diễn viên cô nàng đóng cùng đều là những mỹ nam hàng đầu cbiz - Ảnh: Internet

Nhiều netizen sau khi nghe thông tin trên cảm thấy thật khó tin, lý do là vì trong những năm qua các bạn diễn của nữ diễn viên đều là những nam thần đình đám tại Cbiz như Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong...nên việc nguồn tin trên nói việc cô nàng sợ bị cưỡng hôn là hoàn toàn thiếu căn cứ và câu chuyện trên là bịa đặt để câu tương tác. 

Nguồn tin cũng cho biết ngày trước đoàn đội của Dương Tử tạo ra chuyện này là thật nhưng nhằm vào Ngô Diệc Phàm do anh này luôn tìm cách tán tỉnh Dương Tử. 

Vô tình bị người trong team 'hại' , Dương Tử lại kiếm về thêm 'drama từ trên trời rơi xuống': Bị đồn dựa hơi bạn diễn để nổi tiếng - Ảnh 3
Dương Tử và Ngô Diệc Phàm từng có cơ hội hợp tác chung với nhau - Ảnh: Internet

Lúc quay Thanh Trâm Hành, đoàn đội Dương Tử mới chạy bài này để ám chỉ Ngô Diệc Phàm hơn nữa còn tiện thể củng cố hình tượng vạn người mê của Dương Tử, cảnh cáo Ngô Diệc Phàm không cần mơ hão huyền.

Giai đoạn mới trở thành tiểu hoa lưu lượng đứng đầu, đoàn đội của Dương Tử chạy tin pr có chút quá đà. Chính vì kiểu quảng bá này mà giai đoạn đó anti Dương Tử "mọc lên như nấm sau mưa", đồng thời cũng giúp cô nàng cứ lâu lâu lại có thêm một drama như thể rơi từ trên trời xuống. 

Hiện thông tin trên vẫn chưa có gì đảm bảo đó là sự thật, tuy nhiên fan của Dương Tử có quyền lo lắng khi thần tượng của mình liên tục gặp ''gặt hái'' những drama không đáng có đang xuất hiện nhiều hơn và họ sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nữ diễn viên. 

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Từ khóa:   Dương Tử Ngô Diệc Phàm sao châu á Drama Cbiz Tiêu Chiến - Dương Tử

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