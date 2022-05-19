'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền bị bắt gặp tình tứ bên trai lạ, nghi vấn 'dùng sắc đổi vai'

Nữ minh tinh Đổng Tuyền mới đây đã bị bắt gặp rời tiệc cùng với một nhóm những người đàn ông lạ mặt, làm dấy lên nghi vấn cô đang dùng nhan sắc của mình để đổi lấy các cơ hội việc làm.
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Mới đây, mạng xã hội Weibo được phen "rần rần" bởi loạt ảnh nàng "Điêu Thuyền" Đổng Tuyền rời khỏi một bữa tiệc cùng nhóm những người đàn ông lạ mặt. Theo đó, sau khi nữ diễn viên chào tạm biệt mọi người ở sảnh, một người đàn ông khác tiến đến, nắm lấy tay Đổng Tuyền rồi lại đặt tay lên vai cô, người này còn vồ vập ghé sát vào để hôn cô.
Tuy nhiên, trước loạt hành động bất ngờ của người đàn ông này, Đổng Tuyền đã đẩy ra và né tránh. Về phần người đàn ông kia, trông anh ta có vẻ đã say nên không còn có thể làm chủ được bản thân mình nữa, liên tục có những cử chỉ khiếm nhã với nữ minh tinh dù cô đã tỏ thái độ không đồng tình.
Sau khi loạt ảnh này được đăng tải, cư dân mạng cho rằng Đổng Tuyền nay đã 43 tuổi, sự nghiệp đang chững lại nên cần phải tham dự các bữa tiệc như vậy để tìm kiếm cơ hội mới trong làng giải trí. Tuy nhiên, cũng không có ít kiến thương xót cho nữ diễn viên khi cô phải một mình nuôi con sau khi ly hôn. Trước sự việc trên, Đổng Tuyền vẫn chưa lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì.
Nhờ nhan sắc xinh đẹp và năng lực diễn xuất, Đổng Tuyền từng là một ngôi sao khá được chú ý trong C-biz, những hai năm gần đây cô không còn được đảm nhận các vai diễn chính tuyến nữa. Cũng vì vậy mà thu nhập của nữ minh tinh cũng sa sút đi ít nhiều.
Kể từ sau scandal gây rúng động làng giải trí của chồng cũ - nam tài tử Cao Vân Tường, năm 2019 Đổng Tuyền nộp đơn xin ly hôn đơn phương và một mình nuôi con gái. Theo nhiều nguồn tin, hiện nữ diễn viên đã có bạn trai mới nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ và cùng anh nuôi dạy con gái.