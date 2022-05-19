'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền bị bắt gặp tình tứ bên trai lạ, nghi vấn 'dùng sắc đổi vai'

Mới đây, mạng xã hội Weibo được phen "rần rần" bởi loạt ảnh nàng "Điêu Thuyền" Đổng Tuyền rời khỏi một bữa tiệc cùng nhóm những người đàn ông lạ mặt. Theo đó, sau khi nữ diễn viên chào tạm biệt mọi người ở sảnh, một người đàn ông khác tiến đến, nắm lấy tay Đổng Tuyền rồi lại đặt tay lên vai cô, người này còn vồ vập ghé sát vào để hôn cô.

Đổng Tuyền bị bắt gặp rời tiệc cùng một nhóm đàn ông lạ mặt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước loạt hành động bất ngờ của người đàn ông này, Đổng Tuyền đã đẩy ra và né tránh. Về phần người đàn ông kia, trông anh ta có vẻ đã say nên không còn có thể làm chủ được bản thân mình nữa, liên tục có những cử chỉ khiếm nhã với nữ minh tinh dù cô đã tỏ thái độ không đồng tình.