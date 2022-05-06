Sau Tống Uy Long, đến lượt Lý Dịch Phong bị khởi kiện, sự thật đằng sau câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 06/05/2022 22:13

Dù là người bị hại nhưng Lý Dịch Phong mới đây lại bị chính người hại kiện ngược lại mình.

Khoảng thời gian vừa qua, Lý Dịch Phong có vẻ im hơi lặng tiếng và không còn xuất hiện đều đặn trên các phương tiện truyền thông như trước. Nhiều người hâm mộ của anh chàng còn bắt đầu lo lắng có chuyện gì không hay đang xảy đến với thần tượng của mình. 

Sau Tống Uy Long, đến lượt Lý Dịch Phong bị khởi kiện, sự thật đằng sau câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Nam diễn viên Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Đúng như dự đoán, mới đây dân tình được phen tá hỏa khi nghe tin Lý Dịch Phong và phòng làm việc bị một nhãn hàng khởi kiện, ngày 11/05 tới sẽ mở phiên tòa tại Tòa án Nhân dân Nghĩa Ô. Tuy nhiên, sự thật đặng sau đó mới khiến nhiều người phỉa bất ngờ. 

Sau Tống Uy Long, đến lượt Lý Dịch Phong bị khởi kiện, sự thật đằng sau câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Đơn kiện của phía Langsha với Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Được biết, một công ty đã giả mạo là người đại diện của Lý Dịch Phong ký hợp đồng, trao quyền cho phía nhãn hàng (tên là Langsha) và họ nhầm tưởng ký được nam diễn viên họ Lý làm người đại ngôn, nên đã dùng hình ảnh của anh làm quảng cáo. Sau khi phát hiện bị xâm phạm bản quyền hình ảnh, phía Lý Dịch Phong liên hệ yêu cầu gỡ xuống thì bị Langsha đâm đơn kiện ngược lại.  

Chính vì vậy, người hâm mộ của nam diễn viên đang cực kỳ bức xúc trước thái độ và cách ửng xử bên phía Langsha. Sau vụ việc Tống Uy Long và Vu Chính kiện tụng về vấn đề hợp đồng thì Lý Dịch Phong đang là cái tên tiếp theo vướng vào kiện tụng.

Hiện vụ việc vẫn đang là đề tài nóng hổi bên Trung Quốc. 

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức

Trên Weibo cá nhân mới đây, Lý Dịch Phong đã chiêu đãi người hâm mộ bằng một loạt ảnh "thanh xuân vườn trường" khiến dân tình không khỏi xao xuyến.

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Lý Dịch Phong Tống Uy Long Lý Dịch Phong bị kiện Drama Cbiz Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức

Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

Xôn xao tin Lý Dịch Phong 'bắt cá 2 tay' với Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên?

So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương?

So kè nghiệp diễn của dàn nam thần hàng đầu CBiz: Ngôi sao nào tỏa sáng nhất? Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong, Nhậm Gia Luân hay Dương Dương?

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Xôn xao trước thông tin Tống Uy Long bị tịch thu biệt danh, CĐM hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới với nam diễn viên khi đối đầu với Vu Chính

Xôn xao trước thông tin Tống Uy Long bị tịch thu biệt danh, CĐM hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới với nam diễn viên khi đối đầu với Vu Chính

Dân tình sốc nặng khi biên kịch vàng Vu Chính bị 'gà cưng' Tống Uy Long đâm đơn kiện

Dân tình sốc nặng khi biên kịch vàng Vu Chính bị 'gà cưng' Tống Uy Long đâm đơn kiện

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?