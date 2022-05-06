Sau Tống Uy Long, đến lượt Lý Dịch Phong bị khởi kiện, sự thật đằng sau câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ

Dù là người bị hại nhưng Lý Dịch Phong mới đây lại bị chính người hại kiện ngược lại mình.

Khoảng thời gian vừa qua, Lý Dịch Phong có vẻ im hơi lặng tiếng và không còn xuất hiện đều đặn trên các phương tiện truyền thông như trước. Nhiều người hâm mộ của anh chàng còn bắt đầu lo lắng có chuyện gì không hay đang xảy đến với thần tượng của mình.

Nam diễn viên Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Đúng như dự đoán, mới đây dân tình được phen tá hỏa khi nghe tin Lý Dịch Phong và phòng làm việc bị một nhãn hàng khởi kiện, ngày 11/05 tới sẽ mở phiên tòa tại Tòa án Nhân dân Nghĩa Ô. Tuy nhiên, sự thật đặng sau đó mới khiến nhiều người phỉa bất ngờ.

Đơn kiện của phía Langsha với Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Được biết, một công ty đã giả mạo là người đại diện của Lý Dịch Phong ký hợp đồng, trao quyền cho phía nhãn hàng (tên là Langsha) và họ nhầm tưởng ký được nam diễn viên họ Lý làm người đại ngôn, nên đã dùng hình ảnh của anh làm quảng cáo. Sau khi phát hiện bị xâm phạm bản quyền hình ảnh, phía Lý Dịch Phong liên hệ yêu cầu gỡ xuống thì bị Langsha đâm đơn kiện ngược lại.

Chính vì vậy, người hâm mộ của nam diễn viên đang cực kỳ bức xúc trước thái độ và cách ửng xử bên phía Langsha. Sau vụ việc Tống Uy Long và Vu Chính kiện tụng về vấn đề hợp đồng thì Lý Dịch Phong đang là cái tên tiếp theo vướng vào kiện tụng.

Hiện vụ việc vẫn đang là đề tài nóng hổi bên Trung Quốc.

Lý Dịch Phong ‘cưa sừng làm nghé’ hóa nam sinh học đường khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức Trên Weibo cá nhân mới đây, Lý Dịch Phong đã chiêu đãi người hâm mộ bằng một loạt ảnh "thanh xuân vườn trường" khiến dân tình không khỏi xao xuyến.

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