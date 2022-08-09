“Trầm vụn hương phai” dù hot nhưng vẫn nhận vô số lời chê bai, phải chăng Dương Tử không vượt qua cái bóng quá lớn của “Hương mật tựa khói sương”?

"Trầm vụn hương phai" được đặt lên bàn cân với siêu phẩm "Hương mật tựa khói sương" 4 năm trước.

Mới đây, “Trầm vụn hương phai” được lên sóng với sự tham gia đóng chính của Dương Tử và Thành Nghị. Với sự kết hợp của hai lưu lượng đình đám xứ Trung, bộ phim tạo nên một sự mong chờ vô cùng lớn từ fan và hiển nhiên, chỉ sau vài ngày lên sóng, “Trầm vụn hương phai” đã đem về những thành tích, những số liệu rất khả quan. Tuy nhiên, “Trầm vụn hương phai” vẫn nhận về vô số lời chê bai, trong đó phải kể đến những lời chê bai về tạo hình cùng với diễn xuất của Dương Tử. Phải chăng, cái bóng của Cẩm Mịch trong “Hương mật tựa khói sương” quá lớn khiến Nhan Đàm của “Trầm vụn hương phai” không thể vượt qua trong cùng dòng phim cổ trang tiên hiệp? Tạo hình có nét tương đồng giữa Cẩm Mịch và Nhan Đàm

Đều thuộc dòng tiên hiệp, 4 năm trước và 4 năm sau, tạo hình của Dương Tử hẳn cũng có ít nhiều sự khác biệt, tiêu biểu là nhan sắc của Dương Tử không còn đỉnh cao như bộ phim trước nữa.

Dương Tử trong trẻo, dễ thương với tạo hình Nhan Đàm trong "Trầm vụn hương phai" Tuy nhiên, nhiều netizen cứ Trung cho rằng, tạo hình cổ trang của Dương Tử trong "Hương mật tựa khói sương" mới là đẹp nhất. Hình ảnh cô nàng Cẩm Mịch ngày ấy với vẻ ngây thơ, hồn nhiên vẫn gây ấn tượng khó phai hơn trong lòng khán giả. Vai Cẩm Mịch đáng yêu vẫn được netizen xứ Trung ấn tượng hơn Bên cạnh đó, “Trầm vụn hương phai” còn khiến khán giả cảm thấy bị “khinh thường IQ” với tạo hình giả nam giới của Nhan Đàm với môi đỏ, mắt cam đầy “giả trân”, nhìn phát liền biết ngay nữ giới. Nam nhân môi đỏ, mắt kẻ đậm như này thật khiến khán giả mở mang tầm mắt Thực tế mà nói, “Trầm vụn hương phai” không phải là một bộ phim tiên hiệp quá xuất sắc, không tạo nên được cơn sốt như “Hương mật tựa khói sương”. Từ nhan sắc, diễn xuất, kĩ xảo cũng như motif cũ mèm, không có gì đột phá nhưng với mặt bằng chung của những phim tiên hiệp gần đây, “Trầm vụn hương phai” vẫn là một bộ phim đáng để giải trí với sự đóng chính của hai lưu lượng xứ Trung.

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