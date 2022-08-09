Tiết lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sao quốc tế 09/08/2022 20:20

Lâm Chí Dĩnh hiện rời phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển sang khoa điều trị chấn thương thông thường của bệnh viện Trường Canh (Đài Loan).

Vào ngày 9/8, ETtoday đưa tin, Lâm Chí Dĩnh rời phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển sang khoa điều trị chấn thương thông thường của bệnh viện Trường Canh (Đài Loan). Các bác sĩ cho biết nam diễn viên phục hồi tốt sau hai cuộc đại phẫu nối xương, tái tạo gương mặt vào ngày 26 và 28/7.

Khoảng 6 tháng, tài tử Thiên long bát bộ có thể vận động trở lại bình thường. Người quản lý cũng cho biết rằng bà xã Trần Nhược Nghi hiện một mình túc trực chăm sóc Lâm Chí Dĩnh.

Tiết lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 1

Trước đó, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Nam diễn viên bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não nhẹ. Cảnh sát tạm thời chưa lấy lời khai vì sức khỏe Lâm Chí Dĩnh không đảm bảo. Đến nay, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được cho là nam diễn viên mất kiểm soát tay lái. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề chưa có lời giải đáp.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera giám sát giao thông, chiếc xe của Lâm Chí Dĩnh đi với tốc độ bình thường, nhưng nam diễn viên đột ngột mất lái, đâm vào cột. Cảnh sát xác nhận Lâm Chí Dĩnh không uống rượu khi lái xe, không đi quá tốc độ, nên nguyên nhân tài tử gặp tai nạn đang là câu hỏi lớn.

Tiết lộ tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, theo 163, khi được người dân cứu giúp, Lâm Chí Dĩnh không cài dây an toàn. Khán giả đặt câu hỏi Lâm Chí Dĩnh vốn là tay đua chuyên nghiệp, vì vậy khá khó hiểu khi anh vi phạm lỗi cơ bản. Tran g Apple Daily bình luận có thể nam diễn viên tháo dây an toàn khi gặp tai nạn, để cứu con và thoát ra.

Tài tử cũng vi phạm quy định về an toàn giao thông khi để con trai Jenson 7 tuổi ngồi ghế phụ. Anh đối diện mức phạt cao nhất là 99 USD. Ngoài ra, nam diễn viên còn phải bồi thường vì đã làm hỏng tài sản công cộng, với mức tiền phạt là 3.300 USD.

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Vì Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa thể xuất viện sau chấn thương nghiêm trọng từ vụ tai nạn nên anh và vợ đã mừng kỷ niệm ngày cưới năm nay trong bệnh viện.

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