Sau gần 2 tuần sau vụ tai nạn nghiêm trọng, Lâm Chí Dĩnh vẫn đang nỗ lực hồi phục.

Mới đây, trang Sina đưa tin, gần 2 tuần sau vụ tai nạn nghiêm trọng, Lâm Chí Dĩnh vẫn đang nỗ lực hồi phục. Anh được điều trị tích cực với sự theo dõi trực tiếp của ban giám đốc bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành khoa chấn thương chỉnh hình. Tuy nhiên, nam diễn viên được dự đoán thể trạng khó trở lại như ban đầu.

Mới đây, một chuyên gia trong lĩnh vực y tế được mời nêu ý kiến về vụ tai nạn của Lâm Chí Dĩnh. Theo đó, người này cho rằng ngoài yếu tố tông xe, việc nam diễn viên bị thương nặng rất có thể còn đến từ công tác cứu hộ có vấn đề.

Theo vị chuyên gia, những người giúp Lâm Chí Dĩnh thoát khỏi đám cháy đều là công nhân tại công trường gần đó. Họ hoàn toàn không có kiến thức và dụng cụ cứu hộ chuyên nghiệp. Mọi thứ đều chỉ hành động theo bản năng là cứu người càng nhanh càng tốt.

"Lâm Chí Dĩnh lúc đó ngồi trên xe đã bị kẹt cứng. Hai chân của anh bị kẹt vào trong cabin, rất khó thoát ra. Những người công nhân đó không có dụng cụ nên chỉ có thể kéo thật mạnh để cứu mạng nam diễn viên. Điều này có thể đã khiến xương của các bộ phận anh ta bị gãy", người này cho biết.

Vị chuyên gia cho biết trong trường hợp gặp tình huống mắc kẹt trong xe, những người cứu hộ có kiến thức sẽ dùng kìm cắt thủy lực phá hủy xe, cố định người bị kẹt bên trong và từ từ đưa họ ra ngoài. Điều này để tránh bị tổn thương phần mềm và xương khớp người gặp nạn.

Dù phân tích về nguyên nhân bị đa chấn thương của Lâm Chí Dĩnh song vị chuyên gia cho rằng điều này là bất khả kháng. Ông ca ngợi tinh thần tốt bụng, quả cảm cứu người của những người công nhân.

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