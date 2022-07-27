Tình trạng sức khỏe Lâm Chí Dĩnh sau khi hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên

Sao quốc tế 27/07/2022 10:37

Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ vào ngày 26/7 vừa qua của Lâm Chí Dĩnh đã diễn ra vô cùng thuận lợi.

Truyền thông Đài Loan đưa tin vào ngày 26/7 vừa qua, ca phẫu thuật đầu tiên của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn thảm khốc đã diễn ra. Được biết, ca phẫu thuật đã kéo dài tầm 4 - 5 giờ đồng hồ với sự tham gia của các bác sĩ đầu ngành và được diễn ra vô cùng thuận lợi.

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Ca phẫu thuật đầu tiên của Lâm Chí Dĩnh đã hoàn thành thuận lợi - Ảnh: Internet

Trước mắt, Lâm Chí Dĩnh đã được phẫu thuật gãy xương bả vai, dự kiến vào ngày mai và ngày kia thì anh sẽ được phẫu thuật xương mặt. Đội ngũ y tế của bệnh viện Trường Canh kỳ vọng rằng nam diễn viên sẽ có thể hồi phục và trở lại với cuộc sống bình thường của mình trong vòng nửa năm tới.

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Vào sáng ngày 22/7 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc xe Tesla Model X và gặp tai nạn - Ảnh: Internet

Trước đó, vào sáng ngày 22/7 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc xe Tesla Model X màu trắng để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ.

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Những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ - Ảnh: Internet

Cảnh sát ghi nhận rằng, khi được người dân cứu giúp, Lâm Chí Dĩnh đã không thắt dây an toàn. Ngoài ra, việc nam tài tử còn để cho con trai ngồi vào ghế phó lái cũng là vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy chi tiết này được chú ý vì có thể gây ra sự nguy hiểm khi lái xe nhưng cũng có người cho rằng nam diễn viên vì muốn cứu con trai nên đã tháo dây an toàn ra.

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Lâm Chí Dĩnh hiện tỉnh táo, ý thức rõ ràng và có thể trò chuyện. Đồng thời, anh sẽ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật liên quan trong thời gian tới.

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