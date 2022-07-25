Lâm Chí Dĩnh đã tỉnh lại, tình hình đang dần ổn định

Sao quốc tế 25/07/2022 11:14

Bà xã của Lâm Chí Dĩnh vừa mới đây đã chia sẻ rằng tình trạng của nam tài tử hiện đang dần ổn định hơn sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Mới đây, bà xã của Lâm Chí Dĩnh - người mẫu Trần Nhược Nghi đã thông qua Weibo của mình gửi lời cảm ơn đến những người quan tâm, động viên gia đình côn trong suốt những ngày qua

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Trần Nhược Nghi cho biết tình hình của Lâm Chí Dĩnh đang dần ổn định hơn - Ảnh: Internet

"Tôi cảm ơn đội ngũ y tế Trường Canh vì sự tận tâm chăm sóc của họ. Quan trọng nhất, tôi xin cảm ơn những người đã nhiệt tình giải cứu chồng tôi và cháu Jenson. Tình trạng của Lâm Chí Dĩnh hiện tại tương đối ổn định, Jenson cũng bị thương nhẹ, đang được theo dõi và dần hồi phục.” - Trần Nhược Nghi viết.

Bà xã Lâm Chí Dĩnh cho hay, việc cô lên tiếng là vì muốn dập tắt những tin đồn không đúng sự thật hiện đang được lan truyền trên MXH: "Đọc những tin đồn trên Internet, với tư cách người vợ, người mẹ, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi xin kêu gọi công chúng đừng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng. Tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi, đó chính là sức mạnh lớn nhất để bảo vệ chúng tôi".

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Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn nghiêm trọng vào ngày 22/7 vừa qua - Ảnh: Internet

Trước đó, vào sáng ngày 22/7 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc xe Tesla Model X màu trắng để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xunq quanh đã cứu hai cho con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ.

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Tình trạng hiện tại của Lâm Chí Dĩnh: Không còn hôn mê, có nguy cơ phải phẫu thuật chỉnh hình

Mới đây, vợ Lâm Chí Dĩnh thông báo nam diễn viên đã hồi tỉnh và đang được điều trị tích cực tại phòng hồi sức.

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