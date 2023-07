Lâm Chí Dĩnh không cài dây an toàn, cho con ngồi sai chỗ khi điều khiển xe

Theo thông tin từ Apple Daily, cảnh sát hiện đang tiếp tục vào cuộc điều tra vụ tai nạn của nam tài tử Lâm Chí Dĩnh và con trai.

Cảnh sát Hong Kong ghi nhận rằng, khi được người dân cứu giúp, Lâm Chí Dĩnh đã không thắt dây an toàn. Ngoài ra, việc nam tài tử còn để cho con trai ngồi vào ghế phó lái cũng là vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy chi tiết này được chú ý vì có thể gây ra sự nguy hiểm khi lái xe nhưng cũng có người cho rằng nam diễn viên vì muốn cứu con trai nên đã tháo dây an toàn ra.