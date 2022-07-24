Lâm Chí Dĩnh không cài dây an toàn, cho con ngồi sai chỗ khi điều khiển xe

Sao quốc tế 24/07/2022 13:35

Sau khi điều tra vụ tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh, cảnh át phát hiện nam tài tử đã có những hành vi không tuân thủ luật an toàn giao thông.

Theo thông tin từ Apple Daily, cảnh sát hiện đang tiếp tục vào cuộc điều tra vụ tai nạn của nam tài tử Lâm Chí Dĩnh và con trai.

Cảnh sát Hong Kong ghi nhận rằng, khi được người dân cứu giúp, Lâm Chí Dĩnh đã không thắt dây an toàn. Ngoài ra, việc nam tài tử còn để cho con trai ngồi vào ghế phó lái cũng là vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy chi tiết này được chú ý vì có thể gây ra sự nguy hiểm khi lái xe nhưng cũng có người cho rằng nam diễn viên vì muốn cứu con trai nên đã tháo dây an toàn ra.

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Chiếc xe chở Lâm Chí Dĩnh và con trai bốc cháy chỉ 5 giây sau khi 2 người được đưa ra ngoài - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh đã trải qua phẫu thuật và đang hôn mê nên cảnh sát vẫn chưa thể hỏi thêm bất kỳ thông tin nào từ anh. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã bác bỏ thông tin nam tài tử sử dụng rượu bia khi lái xe như thông báo được đưa ra trước đó.

Vụ tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, vì vậy mà nhiều thông tin riêng tư của anh đã bị đào bới. Những hình ảnh chấn thương của nam tài tử và con trai bị chia sẻ trên MXH, nhưng việc này được xem là vi phạm quyền riêng tư cá nhân.

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Lâm Chí Dĩnh và con trai bị phát tán ảnh chấn thương, nằm bên đường - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, gia đình Lâm Chí Dĩnh không có ý điện khởi kiện những người lan truyền ảnh tai nạn của nam tài tử. Mẹ của anh nói: "Chúng tôi không vui, nhưng nghĩ rằng chụp ảnh là thói quen của con người thời đại ngày nay. Dù sao họ cũng là ân nhân của chúng tôi".

Sau vụ tai nạn, gia đình Lâm Chí Dĩnh đã tìm đến công trường để cảm ơn những người giúp đỡ anh và con trai. Trong đó, nhiếp ảnh gia Ngô Minh Chính cho biết anh đã từ chối món quà hậu hĩnh mà gia đình nam tài tử gửi để tạ ơn.

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Gia đình Lâm Chí Dĩnh cảm ơn những người đã cứu giúp anh và con trai - Ảnh: Internet

"Nhiều người cùng cứu nạn nhân, đó là nghĩa cử ai cũng sẽ làm, không cần phân ra ai mới là người đầu tiên trợ giúp. Tôi đã cảm nhận được tấm lòng của gia đình họ, nhưng không muốn nhận quà. Mọi người đều mong anh ấy nhanh khỏe lại." - Ngô Minh Chính nói.

Người đại diện của Lâm Chí Dĩnh cho biết, có một người công nhân lớn tuổi đã bị nhiều netizen mỉa mai vì nhận phần quà tạ ơn rằng ông đã "đổi đời" nhờ cứu Lâm Chí Dĩnh. Gia đình của nam tài tử bày tỏ ý muốn cư dân mạng không làm phiền cuộc sống của người này nữa.

Lâm Chí Dĩnh vẫn hôn mê trong bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Lâm Chí Dĩnh vẫn hôn mê trong bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Mới đây, anh trai Lâm Chí Dĩnh cho biết, tài tử vẫn đang hôn mê sau tai nạn, tình trạng sức khỏe ổn định nhưng chưa đánh giá được cụ thể.

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