Em trai Lâm Chí Dĩnh tổ chức họp báo, gửi lời cảm ơn đến những người đã cứu giúp anh trai

Sau tai nạn kinh hoàng của Lâm Chí Dĩnh, em trai của anh đã mở họp báo để thông tin về vấn đề sức khỏe của nam tài tử.

Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 22/7 vừa qua, Lâm Chí Hâm - em trai của Lâm Chí Dĩnh đã tiết lộ về tình hình sức khỏe của anh trai mình.

Theo đó, Lâm Chí Hâm cho biết, Lâm Chí Dĩnh bị đa chấn thương và gãy xương, đội ngũ y tế đang tiến hành đánh giá thương tật để tiến hành phẫu thuật. Tuy không thể giải thích cụ thể về tình trạng của nam tài tử hiện tại, nhưng sức khỏe anh hiện đã ổn định và không gây nguy hiểm đến tính mạng. Còn về phần con trai của Lâm Chí Dĩnh, cậu bé hiện ổn và không có thương tích gì đáng kể.

Lâm Chí Hâm gửi lời cảm ơn đến những người tốt bụng đã giải cứu cho Lâm Chí Dĩnh và con trai của anh ra khỏi xe hơi vào thời điểm xảy ra tai nạn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lâm Chí Hâm cũng gửi lời cảm ơn đến những người tốt bụng đã giải cứu cho Lâm Chí Dĩnh và con trai của anh ra khỏi xe hơi vào thời điểm xảy ra tai nạn. Anh nói: "Đài Loan có những con người nhiệt tình và dũng cảm".

Trước đó, vào trưa ngày 22/7 vừa qua, truyền thông Hoa ngữ đưa tin rằng Lâm Chí Dĩnh và con trai út của anh đã gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đào Viên, Đài Loan. Chiếc xe Tesla của nam tài tử đã đâm vào một trụ cầu và bốc cháy dữ dội sau đó.

Tình hình sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh hiện đã ổn định - Ảnh: Internet

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do Lâm Chí Dĩnh đã không chú ý đến tình hình phía trước nên đã xảy ra va chạm với dải phân cách và va vào trụ cầu. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định nam tài tử lái xe trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo.

Nguyên nhân Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn được tiết lộ: Lái xe khi say rượu, không chú ý đường đi Sau khi điều tra tai nạn giao thông mới đây của Lâm Chí Dĩnh, cảnh sát đã công bố nguyên nhân ban đầu của vụ việc, trong khi đó lý do chiếc xa bốc cháy vẫn chưa được xác định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-trai-lam-chi-dinh-to-chuc-hop-bao-gui-loi-cam-on-den-nhung-nguoi-da-cuu-giup-anh-trai-485337.html