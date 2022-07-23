Sau khi điều tra tai nạn giao thông mới đây của Lâm Chí Dĩnh, cảnh sát đã công bố nguyên nhân ban đầu của vụ việc, trong khi đó lý do chiếc xa bốc cháy vẫn chưa được xác định.

Trưa ngày 22/7 vừa qua, truyền thông Hoa ngữ đưa tin rằng Lâm Chí Dĩnh và con trai út của anh đã gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đào Viên, Đài Loan. Chiếc xe Tesla của nam tài tử đã đâm vào một trụ cầu và bốc cháy dữ dội sau đó. Lâm Chí Dĩnh và con trai út của anh đã gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đào Viên, Đài Loan - Ảnh: Internet May mắn thay, Lâm Chí Dĩnh đã được người dân đưa ra khỏi xe kịp thời, anh được xác định là bị thương ở vùng đầu và mặt, trong khi đó thì con trai anh chỉ bị xây xát nhẹ. Chứng kiến cha mình bị chấn thương nặng, con trai của nam tài tử đã khá hốt hoảng nhưng vẫn cố mạnh mẽ và không rơi giọt nước mắt nào.

Theo điều tra ban đầu từ cảnh sát, lý do Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn là vì anh đã không chú ý đến tình hình phía trước nên đã xảy ra va chạm với dải phân cách và va vào trụ cầu. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định nam tài tử lái xe trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo. Lâm Chí Dĩnh lái xe trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo - Ảnh: Internet Về nguyên nhân chiếc xe Tesla của Lâm Chí Dĩnh bốc cháy sau tai nạn, đại diện của hãng xe đã đưa ra câu trả lời rằng: “Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận nguyên nhân vụ cháy. Người lái có thiết bị mở cửa khẩn cấp, cho phép hành khách phía sau thoát ra ngoài từ phần cốp xe".

Ngoài ra, phía hãng xe này có chia sẻ thêm rằng, không hề có vật liệu dễ cháy nổ được đặt gần ghế lái của xe Tesla. Khi được phóng viên liên hệ để lấy thêm thông tin, đại diện của hãng đã trả lời rằng: "không tiện trả lời điện thoại lúc này" và sau đó cúp máy. Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh đang ổn định trở lại - Ảnh: Internet Trước đó, tình hình sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh đã được bác sĩ tiết lộ rằng đang trong giai đoạn ổn định trở lại và không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì nam tài tử bị chấn thương ở nhiều vùng nguy hiểm nên cũng cần theo dõi sát sao hơn. Dự tính, nam diễn viên sẽ sớm được phẫu thuật khi tình trạng của anh bình thường hơn.

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