Truyền thông Đài Loan vừa đưa tin, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 22/7 theo giờ địa phương, tại đường Chính Bắc thuộc thành phố Đào Viên, một chiếc xe Telsa đã lao đầu vào cột điện và bốc cháy.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân xung quanh đã lập tức chạy đến kéo người trong xe ra và phát hiện tài xế lái xe là Lâm Chí Dĩnh cùng cậu con trai của mình. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cả hai bố con Lâm Chí Dĩnh.