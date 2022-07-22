Lâm Chí Dĩnh cùng con trai gặp tai nạn giao thông: Tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Sao quốc tế 22/07/2022 11:46

Mới đây, theo truyền thông Đài Loan cho biết, Lâm Chí Dĩnh lái xe đâm vào cột điện khiến đầu xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Truyền thông Đài Loan vừa đưa tin, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 22/7 theo giờ địa phương, tại đường Chính Bắc thuộc thành phố Đào Viên, một chiếc xe Telsa đã lao đầu vào cột điện và bốc cháy.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân xung quanh đã lập tức chạy đến kéo người trong xe ra và phát hiện tài xế lái xe là Lâm Chí Dĩnh cùng cậu con trai của mình. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cả hai bố con Lâm Chí Dĩnh.

Lâm Chí Dĩnh cùng con trai gặp tai nạn giao thông: Tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet
Lâm Chí Dĩnh cùng con trai gặp tai nạn giao thông: Tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 2
Phần đầu của xe hơi bốc cháy dữ dội - Ảnh: Internet

Sau đó, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh một người đàn ông bị thương ở mặt được cho là Lâm Chí Dĩnh sau khi xảy ra tai nạn, Tuy nhiên, phía người nhà của nam nghệ sĩ cho biết, hai bố con Lâm Chí Dĩnh đang được điều trị tại bệnh viện Lâm Khẩu Trường Canh, tình trạng ổn định và không gặp trở ngại lớn. Đồng thời, người đại diện cũng phủ nhận hình ảnh người đàn ông bị thương ở mặt đang lan truyền trên mạng không phải là Lâm Chí Dĩnh.

Lâm Chí Dĩnh cùng con trai gặp tai nạn giao thông: Tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh 3
Hai bố con Lâm Chí Dĩnh đang được điều trị tại bệnh viện Lâm Khẩu Trường Canh, tình trạng ổn định và không gặp trở ngại lớn - Ảnh: Internet

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài Loan danh tiếng nhờ những bộ phim như Thiên long bát bộ, Sợi dây truyền định mệnh, Tuyệt đại song kiêu... Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay đua xe công thức một chuyên nghiệp.

Nam nghệ sĩ hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cựu người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 con trai. Anh sở hữu khối tài sản hàng triệu USD nhờ kinh doanh. Gia đình Lâm Chí Dĩnh hiện sống tại căn penthouse trị giá 160 triệu TWD (53,7 triệu USD) ở Đài Bắc, Đài Loan. Ngôi nhà xa hoa hơn khách sạn 6 sao. Thời gian qua, nam diễn viên ít hoạt động nghệ thuật vì bận rộn phát triển kinh doanh, chăm sóc gia đình.

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