Lâm Chí Dĩnh vẫn hôn mê trong bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sao quốc tế 23/07/2022 15:23

Mới đây, anh trai Lâm Chí Dĩnh cho biết, tài tử vẫn đang hôn mê sau tai nạn, tình trạng sức khỏe ổn định nhưng chưa đánh giá được cụ thể.

Vào sáng 23/7, ETtoday đưa tin, anh Lâm Chí Kiệt – anh trai Lâm Chí Dĩnh cho biết tài tử vẫn đang hôn mê, tình trạng sức khỏe ổn định nhưng chưa đánh giá được cụ thể. Vì quy định của bệnh viện chỉ được một người chăm sóc nên trước mắt chỉ có vợ Lâm Chí Dĩnh ở lại bên cạnh chồng. Anh Lâm Chí Kiệt nói thêm, 2 đến 3 ngày sau tai nạn là thời điểm quan trọng nhất.

Cụm từ "Lâm Chí Dĩnh hôn mê" đang dẫn đầu Hot search Weibo. Người hâm mộ đều để lại lời cầu nguyện mong tài tử bình an, tai qua nạn khỏi.

 

Lâm Chí Dĩnh vẫn hôn mê trong bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 1

Vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng của Lâm Chí Dĩnh tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc sáng 22/7 khiến cho công chúng vô cùng lo lắng. Thời điểm đó, tài tử đi cùng con trai Jenson, 7 tuổi và bất ngờ mất lái đâm vào trụ cầu khiến xe bốc cháy.

Vụ tai nạn khiến tài tử 48 tuổi bị chấn thương sọ não nhẹ, vỡ xương mặt, xương bả vai. Vùng bụng, ngực phải theo dõi sát sao, đợi anh tỉnh mới có thể tiến hành phẫu thuật. Bé Jenson ngồi ghế phụ, được bố che chắn nên bị xây xát nhẹ. Ngôi sao Thiên Long Bát Bộ đang điều trị tại bệnh viện Trường Canh, quận Lâm Khẩu.

Lâm Chí Dĩnh vẫn hôn mê trong bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 2

Theo điều tra ban đầu từ cảnh sát, lý do Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn là vì anh đã không chú ý đến tình hình phía trước nên đã xảy ra va chạm với dải phân cách và va vào trụ cầu. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định nam tài tử lái xe trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo.

Về nguyên nhân chiếc xe Tesla của Lâm Chí Dĩnh bốc cháy sau tai nạn, đại diện của hãng xe đã đưa ra câu trả lời rằng: “Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận nguyên nhân vụ cháy. Người lái có thiết bị mở cửa khẩn cấp, cho phép hành khách phía sau thoát ra ngoài từ phần cốp xe". Ngoài ra, phía hãng xe này có chia sẻ thêm rằng, không hề có vật liệu dễ cháy nổ được đặt gần ghế lái của xe Tesla. 

Em trai Lâm Chí Dĩnh tổ chức họp báo, gửi lời cảm ơn đến những người đã cứu giúp anh trai

Em trai Lâm Chí Dĩnh tổ chức họp báo, gửi lời cảm ơn đến những người đã cứu giúp anh trai

Sau tai nạn kinh hoàng của Lâm Chí Dĩnh, em trai của anh đã mở họp báo để thông tin về vấn đề sức khỏe của nam tài tử.

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