Tình trạng hiện tại của Lâm Chí Dĩnh: Không còn hôn mê, có nguy cơ phải phẫu thuật chỉnh hình

Mới đây, vợ Lâm Chí Dĩnh thông báo nam diễn viên đã hồi tỉnh và đang được điều trị tích cực tại phòng hồi sức.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, vào tối 24/7, Lâm Chí Dĩnh đã tỉnh sau thời gian hôn mê. Một bác sĩ tiết lộ, nam diễn viên có thể phải phẫu thuật chỉnh hình do bị vỡ xương mặt. Thời gian phục hồi mất 1-2 năm.

Trần Nhược Nghi - Bà xã Lâm Chí Dĩnh mới đây đã chia sẻ lên mạng xã hội. Cô thông tin rằng, con trai Jenson chỉ bị thương nhẹ và đang được theo dõi, phục hồi sức khỏe. Trước một số đồn đoán về nguyên nhân vụ tai nạn xe hơi trên mạng, cô kêu gọi khán giả đừng tin vào những tin đồn chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, bà xã Lâm Chí Dĩnh cho biết: "Tôi xin gửi lời cám ơn đến đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Trường Canh đã tận tình chăm sóc, điều trị cho chồng tôi. Tôi cũng chân thành cảm tạ những người đã có mặt kịp thời cứu 2 bố con anh ấy tại hiện trường. Tình trạng của Lâm Chí Dĩnh đã ổn định hơn, con trai Jenson bị thương nhẹ, cả hai đang được theo dõi và dần hồi phục".

Vợ Lâm Chí Dĩnh cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều tin tức không hay về chồng cô được lan truyền trên mạng xã hội. Với tư cách người mẹ, người vợ, cô cảm thấy buồn. Cựu người mẫu mong khán giả đừng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng để tránh những điều tiêu cực. "Tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi, đó chính là sức mạnh lớn nhất để bảo vệ chúng tôi", cô nói.

Trước đó, vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn giao thông tại Đài Loan. Tài tử lái chiếc xe Telsa di chuyển trên đường Chính Bắc, thuộc phố Đào Viên đột ngột lao vào cột điện. Do cú va chạm mạnh, chiếc xe lập tức bốc cháy. Phía cảnh sát xác nhận Lâm Chí Dĩnh không uống rượu bia hay chất kích thích trước và trong quá trình lái xe. Do tài tử còn yếu, họ chưa thể tiến hành lấy lời khai để xác minh về vụ việc.

Lâm Chí Dĩnh không cài dây an toàn, cho con ngồi sai chỗ khi điều khiển xe Sau khi điều tra vụ tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh, cảnh át phát hiện nam tài tử đã có những hành vi không tuân thủ luật an toàn giao thông.

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