Sau tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh phải mất một đến hai năm phục hồi gương mặt

Sao quốc tế 25/07/2022 11:26

Mới đây, bác sĩ thẩm mỹ tại bệnh viện Trường Canh cho biết Lâm Chí Dĩnh có thể mất một đến hai năm để lấy lại ngoại hình sau tai nạn giao thông.

Theo trang 163, sau vụ tai nạn giao thông vào ngày 22/7, tình trạng sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh hiện đang nhận được sự quan tâm, đặc biệt là thông tin anh bị vỡ xương mặt và phải phẫu thuật chỉnh hình. Đặc biệt, từ khóa "Gương mặt của Lâm Chí Dĩnh có bị thay đổi", "Liệu Lâm Chí Dĩnh có thể khôi phục lại diện mạo vốn có" là chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Weibo.

Mới đây, bác sĩ trực thuộc bệnh viện Trường Canh cho biết Lâm Chí Dĩnh được phẫu thuật điều trị các chấn thương xương khớp, chấn thương sọ não trước để bảo toàn mạng sống. Sau khi sức khỏe anh ổn định, phẫu thuật tái tạo gương mặt mới được thực hiện.

Trần Kiến Tông, Giám đốc bệnh viện Trường Canh và là bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tái tạo sọ mặt và thẩm mỹ - cho biết ca phẫu thuật chỉnh hình đầu tiên của Lâm Chí Dĩnh được tiến hành sau khoảng 2-3 tháng nữa. Quá trình điều trị hậu phẫu tái tạo gương mặt có thể mất 1-2 năm, tùy mức độ chấn thương.

Sau tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh phải mất một đến hai năm phục hồi gương mặt - Ảnh 1

Cụ thể, theo bác sĩ Trần Kiến Tông, Lâm Chí Dĩnh được tái tạo gương mặt bằng công nghệ in 3D, cho phép mô phỏng chính xác gương mặt nam diễn viên. Phần khung xương mới thế chỗ bị vỡ được tạo ra nhờ lớp bột titanium (titan) gắn kết với nhau nhờ tia laser. Sau đó, phần mặt titanium được ghép nối với nửa xương mặt còn lại của Lâm Chí Dĩnh và được phủ một lớp khoáng để xương có thể phát triển.

Các bác sĩ thẩm mỹ của bệnh viện Trường Canh cho biết muốn ca phẫu thuật tái tạo gương mặt cho Lâm Chí Dĩnh được thực hiện duy nhất một lần, và đạt hiệu quả khôi phục diện mạo tốt nhất. Khả năng Lâm Chí Dĩnh phục hồi được gương mặt như ban đầu là rất lớn vì trình độ y học tiến bộ ngày nay cho phép họ làm được việc này. Tuy nhiên, cả quá trình muốn thành công bệnh nhân phải kiên trì vượt qua các cơn đau, ám ảnh ngoại hình thay đổi và cần tiềm lực kinh tế mạnh.

Sau tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh phải mất một đến hai năm phục hồi gương mặt - Ảnh 2

Trước đó, vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn giao thông tại Đài Loan. Tài tử lái chiếc xe Telsa di chuyển trên đường Chính Bắc, thuộc phố Đào Viên đột ngột lao vào cột điện. Do cú va chạm mạnh, chiếc xe lập tức bốc cháy. Phía cảnh sát xác nhận Lâm Chí Dĩnh không uống rượu bia hay chất kích thích trước và trong quá trình lái xe. Do tài tử còn yếu, họ chưa thể tiến hành lấy lời khai để xác minh về vụ việc.

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Mới đây, vợ Lâm Chí Dĩnh thông báo nam diễn viên đã hồi tỉnh và đang được điều trị tích cực tại phòng hồi sức.

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