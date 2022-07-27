Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chịu mắng vì Lâm Chí Dĩnh

Sao quốc tế 27/07/2022 11:10

Vợ chồng Lâm Tâm Như đã bị netizen chỉ trích thậm tệ vì không có động thái trợ giúp hay thăm hỏi trực tiếp gia đình Lâm Chí Dĩnh sau khi nam tài tử gặp tai nạn nghiêm trọng.

Trang ETtoday đưa tin, mới đây khi tham dự một sự kiện thương mại tại Đài Loan, Lâm Tâm Như đã được phóng viên đặt câu hỏi về tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh. Nữ diễn viên cho biết, cô và ông xã Hoắc Kiến Hoa đã vô cùng lo lắng khi nghe tin tài tử họ Lâm bị trọng thương và quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh.

"Tôi và Hoắc Kiến Hoa đều đứng ngồi không yên. Chúng tôi liên tục xem tin tức để cập nhật tình hình của Lâm Chí Dĩnh và bé Jenson." - Lâm Tâm Như chia sẻ.

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Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lo lắng khi nghe tin Lâm Chí Dĩnh bị trọng thương - Ảnh: Internet

Với câu hỏi đã đến thăm Lâm Chí Dĩnh kể từ khi anh bị tai nạn hay chưa, Lâm Tâm Như trả lời: "Vợ chồng tôi không nghĩ lúc này là thuận tiện nhất. Chúng tôi muốn gia đình tập trung chăm sóc Chí Dĩnh, thay vì tiếp đón vợ chồng tôi. Trần Nhược Nghi và người thân anh ấy cần có không gian riêng. Tôi mong Chí Dĩnh sớm hồi phục".

Vào hôm 25/7 vừa qua, khi bà xã của Lâm Chí Dĩnh - người mẫu Trần Nhược Nghi đăng tải bài viết nói về tình trạng sức khỏe của chồng, Lâm Tâm Như đã để lại bình luận động viên: "Cố lên em, hãy giữ sức khỏe và chăm sóc cho bản thân nữa nhé".

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Lâm Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa là anh em kết nghĩa - Ảnh: Internet
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Lâm Tâm Như từng hẹn hò với Lâm Chí Dĩnh - Ảnh: Internet

Việc Lâm Tâm Như chỉ thăm hỏi online khiến vợ chồng cô nhận về nhiều chỉ trích vì gia đình cô và hai vợ chồng Lâm Chí Dĩnh vốn có quan hệ thân thiết, thường xuyên tụ tập với nhau. Thậm chí Kiến Hoa và Lâm Chí Dĩnh còn kết nghĩa anh em vì có cùng niềm đam mê với những chiếc siêu xe.

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Trước đó, vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã cùng con trai mình di chuyển trên chiếc xe Tesla Model X màu trắng. Tuy nhiên, không rõ vì sao mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là hai cha con nam tài tử đã được những người xung quanh đã cứu ra chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ.

Tình trạng sức khỏe Lâm Chí Dĩnh sau khi hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên

Tình trạng sức khỏe Lâm Chí Dĩnh sau khi hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên

Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ vào ngày 26/7 vừa qua của Lâm Chí Dĩnh đã diễn ra vô cùng thuận lợi.

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