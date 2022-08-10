Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với bộ ảnh 'tình bể bình', nhan sắc càng gây chú ý hơn

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư hiện đang là cặp đôi màn ảnh rất được khán giả yêu thích kể từ khi bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn" phát sóng.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang là cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh nhờ bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn". Cả hai diễn cảnh tình cảm quá ngọt khiến khán giả phải mê mẩn. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có hành động ngọt ngào khiến người hâm mộ không ngừng phấn khích "đẩy thuyền". Mới đây, nhân dịp phần 2 của tác phẩm trình làng, cặp đôi nam thần nữ thần màn ảnh này đã có bộ ảnh chung đầy ngọt ngào, lãng mạn. Đáng nói, màn lột xác của sao nhí một thời Ngô Lỗi và diện mạo khác hẳn trên phim của Triệu Lộ Tư đã khiến công chúng không khỏi "dậy sóng".

Trái ngược với không khí có phần tang thương trong phim, ở bộ ảnh này 2 diễn viên trẻ thể hiện nét thanh xuân tươi mới. Đáng chú ý, nhan sắc của cả hai cũng được nâng tầm so với phim. Cả hai không còn bị "đóng băng" sắc vóc với những bộ đồ cổ trang có phần dìm nhan sắc. Đặc biệt, trong khi Triệu Lộ Tư trông mỹ miều, sắc sảo khác hẳn, thì sao nhí Ngô Lỗi lại khiến khán giả phải trầm trồ vì nét chững chạc, cực kỳ nam tính hiện tại.

Triệu Lộ Tư mặc chiếc váy hồng nhạt khoe bờ vai nhỏ nhắn, mượt mà cùng làn da trắng nổi bật. Trong khi đó, Ngô Lỗi giống như chàng công tử điển trai phong độ lịch thiệp. Sao nhí một thời Ngô Lỗi khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi hoàn toàn lột xác Khán giả nhận xét rằng, Triệu Lộ Tư có nét mỏng manh, dễ thương, xinh xắn, chuẩn "bạn gái trong mơ" của các chàng trai. Trong khi đó, "em trai quốc dân" Ngô Lỗi giờ đây đã trưởng thành, thoát mác sao nhí, đầy nét nam tính, quyến rũ khiến trái tim bao fan nữ thổn thức Nhờ độ ăn ý trong phim lẫn ngoài đời, độ nổi tiếng của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư tăng vọt, lượng người theo dõi trên trang cá nhân cao vượt bậc. Khán giả rất mong chờ cả hai sẽ tái hợp trong 1 dự án phim có bối cảnh hiện đại với nhiều cảnh tình cảm lãng mạn hơn.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chính thức phá 9 trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông nhân vật không khỏi gây bất ngờ cho nhiều người, đặc biệt là fan của Dương Tử.

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