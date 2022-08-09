Tinh Hán Xán Lạn đạt lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư ngang nhiên 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 09/08/2022 08:05

Dù phát sóng vào thời điểm có rất nhiều tác phẩm đầu tư khủng, diễn viên đỉnh lưu tái xuất, nhưng Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi diễn chính vẫn nhanh chóng bứt phá trở thành phim được chú ý nhất mùa hè này.

Mới đây, trang Maoyan đã công bố top những bộ phim có nhiệt độ cao nhất tháng 7. Kết quả được đánh giá là gây bất ngờ khi bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ TưNgô Lỗi dẫn đầu danh sách này, vượt mặt cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, dự án tâm lý chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh.

Cộng đồng mạng cho rằng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư có thể giành được chiến thắng là bởi gia đấu là một thể loại dễ xem và dễ trở thành xu hướng. Trong khi đó, phim tâm lý lại kén người xem hơn hẳn các thể loại khác, chính điều này khiến Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phải chịu cảnh yếu thế hơn đối thủ phát sóng cùng thời điểm.

Tinh Hán Xán Lạn đạt lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư ngang nhiên 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia bị thua kém bởi phim tâm lý mặc dù khó xem hơn nhưng lại được đánh giá cao vì nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên. Bộ phim cũng bước đầu giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công.

So về lưu lượng, độ nổi tiếng và số lượng fan, Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đều không thể sánh được với Triệu Lệ Dĩnh hay Tiêu Chiến. Tuy nhiên, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn lại có thể đạt được thành tích "khủng" khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Tinh Hán Xán Lạn đạt lập thành tích khủng, Triệu Lộ Tư ngang nhiên 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Trở lại đầy mạnh mẽ với Tinh Hán Xán Lạn cùng nam chính Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư hiện đang là gương mặt nhận được sự quan tâm của khán giả. Lịch trình tiếp theo của cô nàng cũng là chủ đề nóng được cộng đồng mạng bàn tán.

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