Ngô Lỗi và Triệu Lộ tư đang có sự kết hợp cực kỳ ăn ý trong Tinh Hán Xán Lạn. Dù mới chỉ là lần thứ hai hợp tác nhưng nhìn vào những phân cảnh tình cảm trên màn ảnh khán giả dễ dàng lầm tưởng cả 2 dường như đã quen nhau từ rất lâu.

Vào ngày thất tịch 7/7, Ngô Lỗi còn đăng lên Weibo nhiều ảnh chụp cùng Triệu Lộ Tư. Đính kèm các tấm ảnh, anh thêm dòng chú thích: "Các vị đã ăn cơm chưa?"

Sau đó, Triệu Lộ Tư cũng đăng bộ ảnh của mình và Ngô Lỗi lên trang cá nhân. Nhưng khác với nhà trai, nữ diễn viên đã viết: "Trăng sao phản chiếu lẫn nhau".

Cũng trong ngày này, nhà đài tiếp tục đăng video phiên ngoại của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Cặp đôi trai tài gái sắc khi đứng cạnh nhau đã tạo nên hình ảnh rất đẹp. Bên cạnh đó, ánh mắt của cả hai cũng khiến nhiều khán giả phải xao xuyến.

Cặp đôi đang được rất nhiều người hâm mộ nhiệt liệt ''đẩy thuyền'' - Ảnh: Internet

Khán giả hiểu rằng đây là một trong những hoạt động để tuyên truyền Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên, sự tương tác ngọt ngào giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến người hâm mộ chỉ muốn "đẩy thuyền":

- Ngô Lỗi có cái ánh mắt nhìn người khác kiểu tình lắm, còn Triệu Lộ Tư cười phát sáng cả khung hình.

- Lên thuyền! Tôi nói ánh mắt Ngô Lỗi có thể giết chết bất cứ cô gái nào.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều là những diễn viên trẻ của Hoa ngữ. Trước đó, cả hai từng cùng tham gia Trường Ca Hành nhưng không có tuyến tình cảm với nhau.

Phải đến Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô lỗi mới thực sự trở thành một đôi. Trong phim, cả hai có phản ứng hóa học quá tốt khiến nhiều người hy vọng họ sẽ "phim giả tình thật".