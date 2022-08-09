Tinh Hán Xán Lạn còn chưa kết thúc, Triệu Lộ Tư đã vội tham gia dự án mới nhưng phản ứng của netizen mới là điều gây bất ngờ

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư sẽ có một bộ phim hiện đại thể loại thanh xuân vườn trường nhưng netizen đang không thực sự ủng hộ điều này cho lắm.

Mới đây trong khi Tinh Hán Xán Lạn đang được công chiếu, Triệu Lộ Tư đã gia nhập đoàn phim mới. Đây là dự án thuộc thể loại thanh xuân, được chuyển thể từ tiểu thuyết Vụng Trộm Không Thể Giấu của Trúc Dĩ. Triệu Lộ Tư trong buổi gặp mặt đoàn phim mới - Ảnh: Internet Kể từ khi xuất hiện tin đồn, dự án đã nhận về rất nhiều ý kiến. Trong đó chủ yếu là những bình luận không tích cực về đoàn phim. Từ đạo diễn đến biên kịch của phim đều khiến khán giả lo lắng. Đặc biệt, cặp đôi chính Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn cũng bị chê khá nhiều.

Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet Theo nguyên tác, Đoàn Gia Hứa hơn Tang Trĩ 7 tuổi, mang nhan sắc hồ ly lẳng lơ. Thế nhưng, Trần Triết Viễn và người đẹp họ Triệu chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Về ngoại hình, nam diễn viên sinh năm 1996 đẹp trai thư sinh đúng chuẩn thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, anh có ngoại hình quá trẻ, khó có thể trở thành chàng trai trưởng thành hơn nữ chính tới 7 tuổi. Triệu Lộ Tư có lẽ là mảnh ghép đáng lo ngại nhất bởi khả năng diễn suất của cô thường không giữ được mức ổn định, lúc hay lúc dở nên netizen rõ ràng có lý do chính đáng để lo sợ nữ diễn viên sẽ bước vào vết xe đổ như trong Thả Thí Thiên Hạ.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Tang Trĩ là cô gái có tính cách độc lập và mạnh mẽ. Nhân vật này thuộc kiểu nữ cường, không yếu đuối, không bánh bèo. Trong quá khứ, Triệu Lộ Tư từng diễn vai nữ cường tương tự là Bạch Phong Tịch. Thế nhưng, nét diễn của nữ diễn viên bị chê thảm hại. Thời điểm Thả Thí Thiên Hạ phát sóng, người đẹp họ Triệu liên tục bị mắng. Khán giả chê cô không thể hiện được sự mạnh mẽ dũng cảm của Bạch Phong Tịch, đồng thời mắng đoàn phim đã phá nát nguyên tác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-han-xan-lan-con-chua-ket-thuc-trieu-lo-tu-da-voi-tham-gia-du-an-moi-nhung-phan-ung-cua-netizen-moi-la-dieu-gay-bat-ngo-489951.html