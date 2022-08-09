Hương Mật Tựa Khói Sương đã phát sóng được 4 năm, fan của Dương Tử vẫn tiếc nuối vì điều này

Sao quốc tế 09/08/2022 09:45

Dù đã phát sóng cách đây 4 năm, thành tích khủng của Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn khiến cho fan của Dương Tử phải tự hào lẫn tiếc nuối.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Điện Tuyến, Hương Mật Tựa Khói Sương đã thu từng "oanh tạc" trên màn ảnh nhỏ và đạt được hàng loạt thành tích cực kỳ khủng.

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Hương Mật Tựa Khói Sương đạt được nhiều thành tích 'khủng', vượt xa cả mong đợi của nhà sản xuất - Ảnh: Internet

Theo đó, dù chiếu cùng bộ phim cổ trang "đại bạo" là Diên Hy Công Lược nhưng chỉ trong 15 phút chiếu đầu, Hương Mật Tựa Khói Sương đã vượt ngưỡng 100 triệu lượt xem trên cả ba nền tảng Youku, iQIYI và Tencent.

Không những vậy, chỉ sau 6 ngày phát sóng, tác phẩm này đã cán mốc 1 tỷ lượt xem online, đứng nhất về tỷ suất người xem trong khung giờ vàng và đồng thời trở thành “hiện tượng hiếm có” của đài Giang Tô.

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Dương Tử và Đặng Luân bước lên hàng sao 'đỉnh lưu' nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Hai ca khúc chủ đề của Hương Mật Tựa Khói Sương là Bất Nhiễm và Tay Trái Chỉ Trăng cũng vì thế trở thành một trong những OST của thể loại phim cổ trang huyền huyễn được nghe nhiều nhất. Thậm chí, cho đến hiện tại thì 2 bài hát này vẫn còn giữ được độ hot và được nhiều fan tại châu Á yêu thích.

Cặp đôi chính của bộ phim là Dương TửĐặng Luân nhận được nhiều lời khen từ tạo hình, diễn xuất đến phản ứng hóa học. Những cảnh "ngược" trong dự án này cũng thành công lấy đi không ít nước mắt của người xem. Bên cạnh đó, hậu kỳ cũng được xử lý chỉnh chu, khiến khán giả vô cùng hài lòng.

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Những yếu tố trên đã giúp cho Hương Mật Tựa Khói Sương trở thành một trong tác phẩm cổ trang nổi tiếng và thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim cũng thành công giúp Dương Tử và Đặng Luân một bước lên "đỉnh lưu", nhận về loạt tài nguyên đắt giá.

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Trầm Vụn Hương Phai không có nhiều thành tích nổi bật - Ảnh: Internet

Cũng bởi vì loạt thành tích ấn tượng của Hương Mật Tựa Khói Sương mà người hâm mộ của Dương Tử đã phải thở dài tiếc nuối ở thời điểm hiện tại. Những dự án gần đây của cô liên tục gặp rắc rối, Thanh Trâm Hành thì bị dừng chiếu vô thời hạn vì scandal của Ngô Diệc Phàm, Trầm Vụn Hương Phai thì bị chê bai và có thành tích không mấy nổi bật.

Từ khóa:   Dương Tử Đặng Luân Hương Mật Tựa Khói Sương sao Hoa ngữ sao châu Á

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