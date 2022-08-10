Lộ tạo hình của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị chê vì lý do này?

Sao quốc tế 10/08/2022 14:50

Xuất hiện xinh đẹp trong tạo hình mới của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhưng Dương Mịch vẫn bị chê bai vì điều này.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương MịchCung Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm của khán giả mặc dù mới chỉ đang tiến hành ghi hình. Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi diễn viên chính cũng liên tục được đoàn làm phim cập nhật.

Lộ tạo hình của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị chê vì lý do này? - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu đỏ có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại.

Lộ tạo hình của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị chê vì lý do này? - Ảnh 2
Lộ tạo hình của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị chê vì lý do này? - Ảnh 3
Tạo hình mới nhất của Dương Mịch tại hậu trường phim - Ảnh: Internet

Dẫu cho vẫn giữ được sự xinh đẹp như ngày nào nhưng Dương Mịch vẫn bị netizen chê bai khá già dặn so với trang phục, thậm chí một số netizen còn cho rằng cô nàng không phù hợp với kiểu outfit như này bởi nó khiến nữ diễn viên trông kém sắc hơn trước khá nhiều. 

Sau sự cố gây nên thương tích ở mắt, Dương Mịch dường như đã hồi phục rất nhanh chóng và liên tục xuất hiện với những hình ảnh xinh đẹp, kiều diễm trong phim mới Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh này thì vết thương ở mắt của Dương Mịch cũng đã lành hoàn toàn.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng. Hiện bộ phim do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. 

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