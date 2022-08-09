Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/8/2022: Dương Mịch có lối sống kỷ luật gắt gao, Dương Tử bị gia đình thúc giục tìm bạn trai?

Sao quốc tế 09/08/2022 13:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Năm nay tài nguyên của Quách Hiểu Đình tốt hơn rất nhiều, nhưng cô cũng chưa lấy được vai chính, chủ yếu là đóng vai phụ.

2. Ái Kỳ Nghệ rất thích Trần Triết Viễn, Manh Thám Tra Án anh không cần ký cố định mấy kỳ, thời gian rảnh có thể đi đóng phim cho nền tảng.

3. Đi Về Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện vẫn còn rất nhiều cảnh chưa quay, hiện giờ đoàn làm phim đang cố gắng tận dụng mọi lúc để sớm ngày quay xong, tránh ảnh hưởng đến các khâu khác.

4. Gia đình Dương Tử đã thúc giục cô ấy tìm bạn đời, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/8/2022: Dương Mịch có lối sống kỷ luật gắt gao, Dương Tử bị gia đình thúc giục tìm bạn trai? - Ảnh 1

5. Tuyên Lộ không tính là nổi tiếng, nhưng may mắn bên công ty rất coi trọng cô, luôn tìm cho cô tài nguyên vai phụ của những bộ phim chất lượng.

6. Trần Phi Vũ đang đàm phán làm khách mời thường trú của Running Man mùa mới, Vương Bảo Cường cũng có khả năng trở lại.

7. Hoàng Tử Thao cũng có ý định rẽ sang lĩnh vực điện ảnh nhưng chưa đủ sức nên chỉ có thể thử sức với con đường hài kịch, đến nay hiệu quả cũng không tồi.

8. Dương Mịch rất tự giác kỷ luật, giới hạn cân nặng của cô ấy là 45kg, cô ấy đã duy trì nó rất tốt trong nhiều năm nay.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/8/2022: Dương Mịch có lối sống kỷ luật gắt gao, Dương Tử bị gia đình thúc giục tìm bạn trai? - Ảnh 2

9. Mã Tư Thuần chưa có ý định nhận phim mới, cô đang gấp rút tập thể dục.

10. Bộ phim tiếp theo của Lưu Diệc Phi còn chưa định, Trường Lãng chưa sẵn sàng để khởi động.

11. Thái Từ Khôn vẫn chuyên tâm làm nhạc, tạm thời không có ý định đóng phim điện ảnh, bình thường chỉ dựa vào đi show để duy trì độ hot.

12. Sau này Dương Tử sẽ không bao giờ góp mặt trong phim của Hoan Thụy nữa, dù sao thì cô cũng không còn là nghệ sĩ do công ty quản lý. Bây giờ cô nhận vai sẽ suy nghĩ và cân nhắc một cách kỹ càng hơn, làm sao để có thể phát triển sự nghiệp cá nhân.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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