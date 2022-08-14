Dương Tử liên tục bị "chê" vì loạt hành động kém duyên với các sao nam

Dương Tử ngày càng nổi tiếng và đông fan, đó là điều đang diễn ra tại CBiz. nhưng kèm theo đó là loạt tai tiếng cũng đang diễn ra xung quanh nữ diễn viên.

Dương Tử là nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc hiện tại. Sau thành công liên tiếp của hai bộ phim truyền hình Hương mật tựa khói sương và Cá mực hầm mật, Dương Tử đã vươn lên hàng ngũ sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ. Lần lượt theo đó, là thành công của loạt tác phẩm đình đám như Thân ái, chí ái, Thanh trâm hành, Trầm vụn hương phai. Gần đây cô đóng Trường tương tư...

Tuy nhiên, 2 ngôi sao đều phủ nhận chuyện hẹn hò, Dương Tử cho biết 2 người là bạn bè thân thiết, cô chỉ ngửi bánh kem chứ không hề ăn. Không lâu sau, blogger đã tung trọn đoạn video nhằm khẳng định việc Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho Dương Tử là sự thật.

Những ngày qua, tin đồn hẹn hò giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa trở thành tâm điểm của cư dân mạng xứ Trung. Trước đó, cánh săn ảnh đã hé lộ đoạn video ghi lại cảnh Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho Dương Tử, dấy lên tin đồn cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn.

Bằng chứng khẳng định Lưu Học Nghĩa đã đút bánh kem cho Dương Tử, cô nàng đã thực sự ăn nó chứ không phải ngửi như lời phủ nhận trước đó.

Cách đây không lâu, Lưu Học Nghĩa còn vướng tin đồn hẹn hò khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Dư Hi. Cư dân mạng đặt nghi vấn Lưu Học Nghĩa và Dương Tử thật sự hẹn hò, hay đây chỉ là hành động thân thiết giữa 2 ngôi sao.

Không chỉ vậy, nhiều fan tỏ ra "bất mãn" trước tin đồn này của nữ diễn viên và liên tục "dấy lên" nhiều nghi vấn thị trước đó của cô nàng.

Trước đó, cô cũng vướng phải không ít tranh cãi như phẫu thuật thẩm mỹ, chi tiền mua chuộc truyền thông và mới đây nhất, netizen liên tục đào lại "phốt" những hành động vui đùa quá trớn của Dương Tử đối với các bạn diễn nam.

Những hành động kém duyên với bạn diễn nam bất ngờ bị đào lên nhắm "hạ bệ" cô nàng.

Mùa hè 2019, bộ phim Cá mực hầm mật thành công vang dội giúp tên tuổi của Dương Tử và Lý Hiện phủ sóng khắp mọi nơi. Trong phim, cả hai vào vai cặp tình nhân dễ thương Đồng Niên và Hàn Thương Ngôn. Tình cảm ngọt ngào, tự nhiên của họ khiến hàng triệu khán giả say mê. Dương Tử và Lý Hiện diễn ăn ý như vậy bởi họ là bạn bè cùng khóa tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mặc dù vậy, hình ảnh Dương Tử lấy ngón tay chọc vào mũi của Lý Hiện vẫn khiến fan của nam diễn viên bức xúc. Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Hiện còn thừa nhận Dương Tử quá hoạt bát, tinh nghịch, cô từng lấy tay bóp cổ anh.

Dương Tử thản nhiên chọc mũi nam diễn viên Lý Hiện trong Cá mực hầm mật khiến fan của anh chàng vô cùng "bức xúc"

Khán giả phát hiện sở thích "mất vệ sinh" lấy tay chọc vào mũi bạn diễn của Dương Tử đã có từ lâu và Đặng Luân trong Hương mật tựa khói sương cũng từng là nạn nhân.

Đặng Luân cũng là một nạn nhân cho trò đùa này của Dương Tử

Nhiều người hâm mộ tỏ ra thắc mắc vì sao nữ diễn viên lại có sợ thích kì lạ này.

Không chỉ vậy, cô nàng có thói quen sờ đùi người khác, trong một lần khi đang thực hiện phỏng vấn, Dương Tử vô tư để tay lên đùi Đặng Luân hơn 10 phút. Một số khán giả cho rằng Đặng Luân khó chịu nên đã thay đổi tư thế ngồi. Một clip được lan truyền trên mạng cũng cho thấy khi hợp tác với Mã Thiên Vũ trong Chàng trai Mowgli của tôi, khi ở hậu trường, Dương Tử cố tình ngắt nhéo Mã Thiên Vũ. Khi nam diễn viên tự vệ, cô liên tiếp đánh đùa lên người anh.

Cô nàng cũng có sở thích sờ đùi và bất ngờ nhào tới ôm người khác khiến fan cảm thấy rất khó hiểu vì không biết là cô nàng này vô tư hay cố tình.

Trước đó, Dương Tử và nam ca sĩ Vương Tuấn Khải cùng tham gia show truyền hình Nhà hàng Trung Hoa 3. Có phân cảnh cả hai đang xem một chú cún, tay của Dương Tử bị dính nước miếng của "chú cún", cô vô tư lau vào áo đàn em. Fan của Vương Tuấn Khải rất tức giận trước hành động của Dương Tử.

Có thể thấy được sự khó chịu của Vương Tuấn Khải khi Dương Tử thản nhiên chùi tay lên áo của mình.

Là ngôi sao trẻ đình đám của xứ tỷ dân, việc bị "thị phi" là không thể tránh khỏi. Từng hành động và lời nói của họ đều có thể là vũ khí của anti-fan bất kì lúc nào. Tuy nhiên, trước những hành động phấn khích và thân mật quá mức của Dương Tử, nhiều fan mong rằng cô nàng nên tiết chế lại và hãy nghĩ cho cảm xúc của bạn diễn.