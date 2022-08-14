Dương Tử liên tục bị "chê" vì loạt hành động kém duyên với các sao nam

Sao quốc tế 14/08/2022 12:50

Dương Tử ngày càng nổi tiếng nhờ thành công của loạt phim đình đám, tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là tai tiếng khi mới đây, netizen đã liên tuc đào lại "phốt" Dương Tử hành xử kém duyên, thường xuyên có thái độ thô lỗ với đồng nghiệp nam.

Dương Tử là nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc hiện tại. Sau thành công liên tiếp của hai bộ phim truyền hình Hương mật tựa khói sương và Cá mực hầm mật, Dương Tử đã vươn lên hàng ngũ sao hạng A trong làng giải trí Hoa ngữ. Lần lượt theo đó, là thành công của loạt tác phẩm đình đám như Thân ái, chí ái, Thanh trâm hành, Trầm vụn hương phai. Gần đây cô đóng Trường tương tư...

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 1
Dương Tử là cái tên hot nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Dương Tử ngày càng nổi tiếng và đông fan, đó là điều đang diễn ra tại CBiz. nhưng kèm theo đó là loạt tai tiếng cũng đang diễn ra xung quanh nữ diễn viên. 

Những ngày qua, tin đồn hẹn hò giữa Dương Tử và Lưu Học Nghĩa trở thành tâm điểm của cư dân mạng xứ Trung. Trước đó, cánh săn ảnh đã hé lộ đoạn video ghi lại cảnh Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho Dương Tử, dấy lên tin đồn cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn.

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 2
Dương Tử và Lưu Học Nghĩa gần đây liên tục vướng nghi vấn "trên tình bạn dưới tình yêu"

Tuy nhiên, 2 ngôi sao đều phủ nhận chuyện hẹn hò, Dương Tử cho biết 2 người là bạn bè thân thiết, cô chỉ ngửi bánh kem chứ không hề ăn. Không lâu sau, blogger đã tung trọn đoạn video nhằm khẳng định việc Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho Dương Tử là sự thật. 

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 3
Bằng chứng khẳng định Lưu Học Nghĩa đã đút bánh kem cho Dương Tử, cô nàng đã thực sự ăn nó chứ không phải ngửi như lời phủ nhận trước đó. 

Cách đây không lâu, Lưu Học Nghĩa còn vướng tin đồn hẹn hò khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Dư Hi. Cư dân mạng đặt nghi vấn Lưu Học Nghĩa và Dương Tử thật sự hẹn hò, hay đây chỉ là hành động thân thiết giữa 2 ngôi sao.

Không chỉ vậy, nhiều fan tỏ ra "bất mãn" trước tin đồn này của nữ diễn viên và liên tục "dấy lên" nhiều nghi vấn thị trước đó của cô nàng.

Trước đó, cô cũng vướng phải không ít tranh cãi như phẫu thuật thẩm mỹ, chi tiền mua chuộc truyền thông và mới đây nhất, netizen liên tục đào lại "phốt" những hành động vui đùa quá trớn của Dương Tử đối với các bạn diễn nam. 

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 4
Những hành động kém duyên với bạn diễn nam bất ngờ bị đào lên nhắm "hạ bệ" cô nàng.

Mùa hè 2019, bộ phim Cá mực hầm mật thành công vang dội giúp tên tuổi của Dương Tử và Lý Hiện phủ sóng khắp mọi nơi. Trong phim, cả hai vào vai cặp tình nhân dễ thương Đồng Niên và Hàn Thương Ngôn. Tình cảm ngọt ngào, tự nhiên của họ khiến hàng triệu khán giả say mê. Dương Tử và Lý Hiện diễn ăn ý như vậy bởi họ là bạn bè cùng khóa tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mặc dù vậy, hình ảnh Dương Tử lấy ngón tay chọc vào mũi của Lý Hiện vẫn khiến fan của nam diễn viên bức xúc. Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Hiện còn thừa nhận Dương Tử quá hoạt bát, tinh nghịch, cô từng lấy tay bóp cổ anh. 

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 5
Dương Tử thản nhiên chọc mũi nam diễn viên Lý Hiện trong Cá mực hầm mật khiến fan của anh chàng vô cùng "bức xúc" 

Khán giả phát hiện sở thích "mất vệ sinh" lấy tay chọc vào mũi bạn diễn của Dương Tử đã có từ lâu và Đặng Luân trong Hương mật tựa khói sương cũng từng là nạn nhân.

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 6
Đặng Luân cũng là một nạn nhân cho trò đùa này của Dương Tử 
Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 7
Nhiều người hâm mộ tỏ ra thắc mắc vì sao nữ diễn viên lại có sợ thích kì lạ này.

Không chỉ vậy, cô nàng có thói quen sờ đùi người khác, trong một lần khi đang thực hiện phỏng vấn, Dương Tử vô tư để tay lên đùi Đặng Luân hơn 10 phút. Một số khán giả cho rằng Đặng Luân khó chịu nên đã thay đổi tư thế ngồi. Một clip được lan truyền trên mạng cũng cho thấy khi hợp tác với Mã Thiên Vũ trong Chàng trai Mowgli của tôi, khi ở hậu trường, Dương Tử cố tình ngắt nhéo Mã Thiên Vũ. Khi nam diễn viên tự vệ, cô liên tiếp đánh đùa lên người anh.

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 8
Cô nàng cũng có sở thích sờ đùi và bất ngờ nhào tới ôm người khác khiến fan cảm thấy rất khó hiểu vì không biết là cô nàng này vô tư hay cố tình.

Trước đó, Dương Tử và nam ca sĩ Vương Tuấn Khải cùng tham gia show truyền hình Nhà hàng Trung Hoa 3. Có phân cảnh cả hai đang xem một chú cún, tay của Dương Tử bị dính nước miếng của "chú cún", cô vô tư lau vào áo đàn em. Fan của Vương Tuấn Khải rất tức giận trước hành động của Dương Tử.

Dương Tử liên tục bị 'chê' vì loạt hành động kém duyên với các sao nam - Ảnh 9
Có thể thấy được sự khó chịu của Vương Tuấn Khải khi Dương Tử thản nhiên chùi tay lên áo của mình.

Là ngôi sao trẻ đình đám của xứ tỷ dân, việc bị "thị phi" là không thể tránh khỏi. Từng hành động và lời nói của họ đều có thể là vũ khí của anti-fan bất kì lúc nào. Tuy nhiên, trước những hành động phấn khích và thân mật quá mức của Dương Tử, nhiều fan mong rằng cô nàng nên tiết chế lại và hãy nghĩ cho cảm xúc của bạn diễn. 

Nữ phụ trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ được so sánh với Dương Tử, diễn xuất khiến khán giả "tức điên"

Nữ phụ trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ được so sánh với Dương Tử, diễn xuất khiến khán giả "tức điên"

Khán giả "nổi điên" khi nữ phụ bất ngờ bị đem ra so sánh với Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử hành động kém duyên của Dương Tử mỹ nhân hoa ngữ sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nữ phụ trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ được so sánh với Dương Tử, diễn xuất khiến khán giả "tức điên"

Nữ phụ trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ được so sánh với Dương Tử, diễn xuất khiến khán giả "tức điên"

Cbiz liên tục tung ra loạt phim "tiên hiệp", fan lo lắng Ngọc Cốt Dao sẽ đi vào vết xe đổ của Trầm Vụn Hương Phai

Cbiz liên tục tung ra loạt phim "tiên hiệp", fan lo lắng Ngọc Cốt Dao sẽ đi vào vết xe đổ của Trầm Vụn Hương Phai

Lý Dịch Phong trở lại vẫn một phong độ, chứng tỏ danh xưng "đỉnh lưu" bất bại

Lý Dịch Phong trở lại vẫn một phong độ, chứng tỏ danh xưng "đỉnh lưu" bất bại

Dương Tử có nguy cơ trở thành 'tiểu tam' chen chân vào tình cảm Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi?

Dương Tử có nguy cơ trở thành 'tiểu tam' chen chân vào tình cảm Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi?

'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và 'Tinh Hán Xán Lạn' của Ngô Lỗi gây 'mất cảm hứng' người xem vì 'ồn ào' tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao?

'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và 'Tinh Hán Xán Lạn' của Ngô Lỗi gây 'mất cảm hứng' người xem vì 'ồn ào' tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao?

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà'

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà'

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 14 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 39 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 20 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI