Lý Dịch Phong trở lại vẫn một phong độ, chứng tỏ danh xưng "đỉnh lưu" bất bại

Đặc biệt, sự nghiệp Lý Dịch Phong bắt đầu thăng tiến nhờ vai diễn Bách Lý Đồ Tô trong bộ phim truyền hình cổ trang Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Cổ Kiếm Kỳ Đàm là một bước ngoặc lịch sử trong sự nghiệp của nam diễn viên, không chỉ giúp anh đoạt các giải thưởng khác nhau mà bộ phim còn giúp Lý Dịch Phong nhận về vô số lời mời quảng cáo, làm người mẫu trong các trang tạp chí nổi tiếng. Đâu đâu cũng toàn là hình ảnh ngôi sao Bách Lý Đồ này.

Lý Dịch Phong là một diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc sinh năm 1987. Bắt đầu bước chân vào làng giải trí năm 2010 và may mắn giành được tình cảm của khán giả.

Có được sự thành công quá vang dội trên mản truyền hình, Lý Dịch Phong quyết định thử sức với các bộ phim điện ảnh trong nhiều vai diễn khác nhau. Bộ phim lãng mạn Phanh Nhiên Tinh Động đóng cùng Dương Mịch, phim Cây Dành Dành Nở Hoa với sự tham gia của Trương Tuệ Văn, Ngụy Đại Huân,..và một số bộ phim khác như Đề Thi Đẫm Máu, Thế Giới Động Vật, The Pioneer (2021).

Sau đó, anh liên tục ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ và lọt vào danh sách tứ đại lưu lượng. Sự thành công từ hai bộ phim Lão Pháo Nhi và Ma Tước đã giúp Lý Dịch Phong đoạt được hai giải thưởng danh giá ở hai buổi lễ khác nhau là “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên được yêu thích nhất”. Thông qua việc hoạt động vô cùng chăm chỉ trong khoảng thời gian đó, hậu cung của Lý Dịch Phong ngày càng có nhiều phi tần.

Lý Dịch Phong ngày càng chứng minh tên tuổi trong loạt phim đình đám

Bằng nhan sắc của một mỹ nam và khả năng diễn xuất của mình, Lý Dịch Phong đã xây dựng cho bản thân một chỗ đứng trong giới Cbiz.

Tuy nhiên, sau khi thành công với dòng phim thương mại, anh quyết định chuyển hình. Những năm gần đây, khán giả ít khi thấy nam diễn viên đóng phim cổ trang thần tượng. Thay vào đó, anh tập trung vào mảng chính kịch, cố gắng thay đổi từ diễn viên lưu lượng sang diễn viên thực lực. Thời điểm hiện tại, nhiều tên tuổi nổi lên và làm mưa làm gió trong làng giải trí Hoa ngữ, tên tuổi của nam diễn viên cũng ít ai nhắc đến, cũng khiến khán giả cho rằng độ nổi tiếng của nam diễn viên giảm dần. Nhưng danh xưng "đỉnh lưu" của Lý Dịch Phong là danh xứng với thực. Dù giới giải trí có thêm nhiều người mới nhưng địa vị của nam diễn viên không dễ bị lung lay.

Lý Dịch Phong xuất hiện tại sự kiện ở trung tâm Quảng Tây.

Có thể thấy điều đó gần đây nhất là sự xuất hiện của Lý Dịch Phong tại một sự kiện ở trung tâm mua sắm Quảng Tây. Nhiều người từng tung tin, người dân của tỉnh này chỉ tập trung vào cuộc sống thường ngày nên ít quan tâm hay theo đuổi thần tượng. Nhưng khi Lý Dịch Phong xuất hiện, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với thông tin trên.

Fan của nam diễn viên đã có mặt tại sảnh trung tâm từ sáng sớm. Số người chờ tài tử họ Lưu đông tới mức lấp đầy cả 4 tầng.

Người hâm mộ đông đến mức lấp đầy cả 4 tầng của trung tâm, điều này cho thấy độ hot của nam diễn viên chưa bao giờ giảm đi.

Khi Lý Dịch Phong thật sự xuất hiện, trung tâm thương mại hoàn toàn bùng nổ. Để đảm bảo sự an toàn, nam diễn viên còn được nhiều bảo vệ hỗ trợ xung quanh.

Lực lượng bảo vệ hùng hậu có mặt để đảm bảo sự an toàn của nam diễn viên.

Một số người cho biết, trung tâm này phải tuyển bảo vệ gấp cho sự kiện có mặt Lý Dịch Phong. Có cư dân mạng còn nói đùa, nam diễn viên họ Lý quan trọng không kém việc chẻ mía ở Quảng Tây.

Theo tìm hiểu, chẻ mía đã trở thành một phần bản sắc của tỉnh này. Do đó, việc so sánh Lý Dịch Phong với bản sắc văn hóa cho thấy nam tài tử có tầm quan trọng không nhỏ đối với người dân địa phương.