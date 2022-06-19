Những minh tinh từng làm gì trước khi gia nhập giải trí Cbiz? Lý Dịch Phong hóa thân anh trai chuyển phát nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ

Sao quốc tế 19/06/2022 03:53

Không phải ai sinh ra trên đời cũng đã là ngôi sao là người nổi tiếng. Vậy những minh tinh trong làng giải trí Hoa ngữ từng làm gì để nuôi sống tràn trải cuộc sống bản thân trước kho bước vào giới giải trí là người của công chúng?

Những minh tinh từng làm gì trước khi gia nhập giải trí Cbiz? Lý Dịch Phong hóa thân anh trai chuyển phát nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ - Ảnh 1

Đầu tiên là Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong vốn được mệnh danh là nam sinh quốc dân luôn được nhiều người yêu thích, mặc dù thời gian gần đây không có nhiều tin tức về Lý Dịch Phong nhưng rất nhiều fan hâm mộ luôn quan tâm theo dõi hoạt động của idol.

Và mặc dù hiện tại Lý Dịch Phong còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tài nguyên của anh vẫn cực kỳ tốt. Trước khi gia nhập giới giải trí, Lý Dịch Phong từng là một anh trai chuyển phát nhanh. Khi bàn luận về câu chuyện này, nhiều cư dân mạng bình luận cảm thán họ chưa từng thấy chàng trai chuyển phát nhanh nào đẹp trai như vậy khi nhận hàng cả.

Những minh tinh từng làm gì trước khi gia nhập giải trí Cbiz? Lý Dịch Phong hóa thân anh trai chuyển phát nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ - Ảnh 2

Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, cô là cô gái đến từ vùng đất Tân Cương, từ nhỏ cô đã học múa nên có thể nói Địch Lệ Nhiệt Ba có cơ thể vô cùng dẻo dai, hình thể rất tốt. Và cũng bởi vẻ ngoài nổi bật của cô đã thu hút rất nhiều người chú ý và yêu thích. Hiện tại, sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày một phát triển. Được biết đến trước khi Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập giới giải trí, cô từng là một nhân viên văn phòng làm ở phòng kinh doanh. Và nhiều netizen tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết được công việc trước đây của cô nàng. Bởi vì, công việc này đòi hỏi là một người có khả năng ăn nói lưu loát, cho nên không có gì lạ khi trong bộ phim "Người Tình Kim Cương", Địch Lệ Nhiệt Ba có thể nói lưu loát đến vậy.

Những minh tinh từng làm gì trước khi gia nhập giải trí Cbiz? Lý Dịch Phong hóa thân anh trai chuyển phát nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ - Ảnh 3

Tiếp theo là Hoàng Cảnh Du. Thời gian trước, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng có cơ hội hợp tác diễn vai chính trong phim ngôn tình "Hạnh phúc trong tầm tay", rất nhiều người biểu đạt họ khá thích bộ phim này. Trước khi là người của công chúng Hoàng Cảnh Du từng làm qua công việc bồi bàn để trang trải cuộc sống. Mọi người đều biết rằng làm công việc phục vụ là cực kỳ vất vả, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn kiên trì với công việc, là một người chịu khổ chịu khó.

Những minh tinh từng làm gì trước khi gia nhập giải trí Cbiz? Lý Dịch Phong hóa thân anh trai chuyển phát nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ - Ảnh 4

Cuối cùng người được nhắc đến là Dương Siêu Việt. Mặc dù, Dương Siêu Việt xuất đạo từ một nhóm nhạc nữ, nhưng trước khi xuất đạo, Dương Siêu việt cũng là một cô gái bình thường xuất thân từ một gia đình lao động bình thường. Từ khi còn rất trẻ, Dương Siêu Việt đã rời quê đến thành phố lớn tha hương kiếm sống, cũng là một cô gái dám nói dám làm, chịu khó chịu khổ.

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