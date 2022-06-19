Những minh tinh từng làm gì trước khi gia nhập giải trí Cbiz? Lý Dịch Phong hóa thân anh trai chuyển phát nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bất ngờ

Và mặc dù hiện tại Lý Dịch Phong còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tài nguyên của anh vẫn cực kỳ tốt. Trước khi gia nhập giới giải trí , Lý Dịch Phong từng là một anh trai chuyển phát nhanh. Khi bàn luận về câu chuyện này, nhiều cư dân mạng bình luận cảm thán họ chưa từng thấy chàng trai chuyển phát nhanh nào đẹp trai như vậy khi nhận hàng cả.

Đầu tiên là Lý Dịch Phong . Lý Dịch Phong vốn được mệnh danh là nam sinh quốc dân luôn được nhiều người yêu thích, mặc dù thời gian gần đây không có nhiều tin tức về Lý Dịch Phong nhưng rất nhiều fan hâm mộ luôn quan tâm theo dõi hoạt động của idol.

Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, cô là cô gái đến từ vùng đất Tân Cương, từ nhỏ cô đã học múa nên có thể nói Địch Lệ Nhiệt Ba có cơ thể vô cùng dẻo dai, hình thể rất tốt. Và cũng bởi vẻ ngoài nổi bật của cô đã thu hút rất nhiều người chú ý và yêu thích. Hiện tại, sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày một phát triển. Được biết đến trước khi Địch Lệ Nhiệt Ba gia nhập giới giải trí, cô từng là một nhân viên văn phòng làm ở phòng kinh doanh. Và nhiều netizen tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết được công việc trước đây của cô nàng. Bởi vì, công việc này đòi hỏi là một người có khả năng ăn nói lưu loát, cho nên không có gì lạ khi trong bộ phim "Người Tình Kim Cương", Địch Lệ Nhiệt Ba có thể nói lưu loát đến vậy.

Tiếp theo là Hoàng Cảnh Du. Thời gian trước, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng có cơ hội hợp tác diễn vai chính trong phim ngôn tình "Hạnh phúc trong tầm tay", rất nhiều người biểu đạt họ khá thích bộ phim này. Trước khi là người của công chúng Hoàng Cảnh Du từng làm qua công việc bồi bàn để trang trải cuộc sống. Mọi người đều biết rằng làm công việc phục vụ là cực kỳ vất vả, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn kiên trì với công việc, là một người chịu khổ chịu khó.