Châu Nhuận Phát từ chối hợp tác trọn đời với Thành Long, Lưu Đức Hoa liền phản ứng

Sao quốc tế 17/06/2022 21:05

Thành Long hay Châu Nhuận Phát đều có đóng góp rất lớn cho nền điện ảnh Hong Kong, và đương nhiên có rất nhiều người muốn họ hợp tác.

Vào thời kỳ "hoàng kim", điện ảnh Hong Kong là thời kỳ huy hoàng của Thành Long, Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt, Lưu Thanh Vân, Trương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc... Đến nay, vẫn không thể phủ nhận, những ngôi sao điện ảnh nổi đình nổi đám đã góp phần không nhỏ cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ở Hong Kong.

Châu Nhuận Phát từ chối hợp tác trọn đời với Thành Long, Lưu Đức Hoa liền phản ứng - Ảnh 1

Thành Long hiện vẫn là một siêu sao Kung Fu tầm cỡ quốc tế. "Tuyệt đỉnh Kungfu" mà nam diễn viên tạo ra có thể nói là đã tạo nên tiền lệ cho phim hành động Hong Kong, bây giờ quá nhiều người bắt chước phong cách của ông. Lý do Thành Long khiến người ta khó quên không chỉ bởi phong cách độc đáo, mà còn vì sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp khi trực tiếp vào vai hành động mà không người đóng thế.

Châu Nhuận Phát từ chối hợp tác trọn đời với Thành Long, Lưu Đức Hoa liền phản ứng - Ảnh 2

Ngoài Thành Long còn có một ngôi sao điện ảnh lớn, người cũng gây ấn tượng không kém. "Nam thần diễn xuất" và "Con trai của Hong Kong" là những mỹ từ người ta dành cho Châu Nhuận Phát bởi ông đã mang đến sức hấp dẫn tột độ của đàn ông phương Đông. Diễn xuất của ông rất tự nhiên và không cường điệu. Với kiểu tóc của Châu Nhuận Phát, dù ông xuất hiện ở bất cứ đâu cũng có thể trở thành hiện thân trong mơ của hàng triệu nam giới.

Thành Long hay Châu Nhuận Phát đều có đóng góp rất lớn cho nền điện ảnh Hong Kong, và đương nhiên có rất nhiều người muốn họ hợp tác. Nhưng Châu Nhuận Phát luôn từ chối hợp tác với Thành Long.

Châu Nhuận Phát từ chối hợp tác trọn đời với Thành Long, Lưu Đức Hoa liền phản ứng - Ảnh 3

Về điểm này, Lưu Đức Hoa, người đã từng làm việc với cả hai người, từng nói rằng họ không hợp tác vì phong cách của hai người rất khác nhau.

Và Lưu Đức Hoa cũng dùng một câu để đánh giá Thành Long: "Sau khi đóng phim nhiều năm như vậy, những người trong cuộc đều đã mê mệt anh ấy, nhưng ngoại trừ Châu Nhuận Phát ra". 7 chữ cuối chính là tiết lộ mối quan hệ trong giới của Thành Long và Châu Nhuận Phát, cả hai đều thuộc thế hệ thần tượng trong lòng khán giả, nhưng nhiều người tiếc rằng họ không hợp tác cùng nhau, nhưng đó chỉ là do phong cách không hợp.

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