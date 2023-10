Châu Nhuận Phát tuyên bố điều này khi vợ không sinh được con, nghe xong bà xã che mặt khóc nức nở

Trước đây, Trần Oải Liên từng một lần mang thai nhưng đứa bé không may lại qua đời trước khi sinh một tuần do bị dây rốn quấn gây ngạt. Sự việc này đã khiến cho bà xã của Châu Nhuận Phát đau khổ tột cùng và sống những ngày tháng tuyệt vọng, dùng nước mắt để rửa mặt.

Châu Nhuận Phát cũng từng thừa nhận rằng anh không thể sống thiếu vợ được vì cô đã chăm sóc anh tốt đến mức anh không thể tự làm điều gì. Nghe xong lời tâm sự này của chồng, Trần Oải Liên cũng khẳng định đối với cô thì nam tài tử là người chồng tốt nhất, nếu có kiếp sau thì cô vẫn nguyện ý là vợ của anh.

Theo Châu Nhuận Phát, việc sinh được con và nuôi lớn thành người còn phải phụ thuộc vào ý trời nữa

Theo Châu Nhuận Phát, việc sinh được con và nuôi lớn thành người còn phải phụ thuộc vào ý trời nữa, dù giàu hay nghèo mà số mệnh đã an bài không có con thì dù cho cưỡng cầu cũng không thể đạt được. Không những vậy, nếu không có con thì sẽ có cuộc sống an nhàn, tự do tự tại và bớt đi nhiều áp lực.

“Hơn nữa, nhiều khi bạn nhận được điều đó, nhưng bạn có thể không thích. Có rất nhiều cha mẹ và con cái của họ có mối quan hệ không tốt, nếu bạn không học cách trở thành một người cha mẹ tốt, bạn có thể là nguồn gốc của rắc rối nếu bạn được sinh ra. Nhưng con người luôn thích cố chấp, người khác có thì mình muốn, không có thì mình kém cỏi, đây chỉ là chuyện hoang đường.” - Châu Nhuận Phát tâm sự.

Cũng vì cuộc sống không con cái mà Châu Nhuận Phát đã tuyên bố vào năm 2018 rằng anh sẽ quyên góp toàn bộ khối tài sản trị giá 714 triệu USD của mình sau khi mất cho quỹ từ thiện. Quyết định này của nam tài tử đã được đông đảo công chúng tuyên dương và khen ngợi.

Ảnh: Internet